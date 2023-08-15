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Коммерсантъ FM
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Электромобили «Москвич» можно купить по программе льготного автокредитования

При покупке электромобиля «Москвич 3е» можно получить автокредит на льготных условиях со скидкой до 25% на первоначальный взнос (но не более 625 тыс. руб.). Об этом сообщает пресс-служба производителя. Цены на российский электромобиль начинаются от 3 млн 950 тыс. руб.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Льготные условия распространили на машины бренда благодаря включению «Москвича» в специнвестконтракт технологического партнера автозавода — КамАЗа. Соответствующее соглашение подписали в июле.

В мае 2022 года под контроль Москвы перешел экс-завод «Рено Россия». На его площадке запустили автозавод «Москвич». В его линейке — два автомобиля: «Москвич 3» и «Москвич 3е». Они представляют собой варианты китайского JAC JS4. В августе цена на них выросла на 11%. На текущий год запланирован дебют «Москвича 6», который станет серийной моделью, а также еще одного кроссовера.

Лаура Кеффер

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