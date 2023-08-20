Экспорт легковушек из Китая в Россию за семь месяцев вырос почти в шесть раз

Экспорт легковых автомобилей из России в Китай составил за январь--июль более 405 тыс. штук. Это в 5,7 раза больше аналогичного показателя 2022 года. Об этом сообщило Главное таможенное управление Китая, сообщение приводит ТАСС.

В стоимостном выражении объем экспорта за семь месяцев 2023 года вырос в 7,5 раза, составив $5,65 млрд. На долю России приходится 14% всего экспорта китайских автомобилей. По объему закупок машин Россия занимает первое место.

В июле в Россию из Китая было поставлено 79,6 тыс. автомобилей, что на 2% больше итогов июня. В стоимостном выражении объем экспорта за месяц составил $1,06 млрд, что на 3,4% больше показателя июня.

К концу 2022 года автомобильный рынок России покинули 46 из 60 автобрендов, что привело к падению уровня продаж в годовом выражении на 60%, до 687 тыс. автомобилей. Уход иностранных брендов привел к росту продаж в сегменте китайских автомобилей. В первом полугодии 2023 года поставки китайских легковых автомобилей в Россию в ценовом эквиваленте выросли почти в 6,5 раза ($4,6 млрд) по сравнению с прошлым годом ($715 млн).

Олеся Павленко