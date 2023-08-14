Mercedes-Benz отключил ПО

Высокотехнологичное обслуживание иномарок в России становится редкостью. Mercedes-Benz отключил отечественных дилеров от своего программного обеспечения, сообщил дистрибутор бренда — компания «МБ Рус». Правда, как уточнили “Ъ FM” в организации, это произошло в апреле. Но о полной блокировке дилеры заговорили впервые. Речь, в частности, о системах, которые позволяют проводить диагностику для последующего ремонта. Причем, немецкий концерн в 2023 году оказался не первым, кто ограничил россиянам такую опцию. Но как теперь будет проходить техобслуживание премиальных машин зарубежных машин? И могут ли дилеры обойти запрет? Выяснял Владимир Расулов.

Проблемы с доступом к онлайн-диагностике для премиальных автомобилей начались у владельцев таких машин еще в январе. Тогда компания Jaguar Land Rover официально объявила, что отключает российские сервисные центры от обновления специализированного программного обеспечения. Чуть позже к британцам присоединились немцы из Volkswagen.

Теперь на такой шаг пошел Mercedes-Benz. А ведь эти опции позволяли быстро понять, какой именно узел высокотехнологичной машины вышел из строя и нуждается в наладке. Достаточно было подключить ключ к компьютеру или присоединить специальное устройство к автомобилю. Без доступа к таким онлайн-сервисам может ухудшиться качество техобслуживания, а сроки и стоимость ремонта машин вырасти, считает партнер агентства «Автостат» Игорь Моржаретто:

«Одно дело, когда неисправность видно через центральный компьютер, нужно заменить какой-то узел, а в Штутгарте это видят, и деталь сразу едет со склада в Россию. Сейчас этого нет. Приходится решать все на уровне РФ, и заказ сложных узлов будет связан с длительным временем или ценовой разницей».

Дилеры при этом признаются, что оказались в патовой ситуации. С одной стороны, по закону о правах потребителей, они обязаны давать гарантию на автомобили. С другой, теперь их, по сути, лишают прямого доступа к диагностике продаваемых марок. А это опять же принципиальное условие для сервисного обслуживания, особенно, если речь идет о сложных узлах. В итоге больше всего проблем будет с новыми машинами, которые появились в стране в последние пару лет, говорит президент группы компаний Favorit Motors Владимир Попов:

«Когда мы должны будем по гарантии сделать какие-то сложные виды ремонта, связанные с диагностикой электронных блоков, это станет физически невозможно. И вряд ли на сегодняшний день будет зависеть от дилера, который продавал этот автомобиль, например, два-три года назад, когда все системы были включены».

Компания-дистрибутор Mercedes-Benz в свою очередь подчеркнула, что продолжает выполнять гарантийные обязательства и послепродажное обслуживание автомобилей. А по данным СМИ, о проблемах с доступом к программному обеспечению зарубежных концернов сообщали также дилеры BMW. Впрочем, у игроков рынка еще есть обходные пути, например, скачать необходимые сервисные программы и использовать их офлайн или сменить геолокацию и подключиться к системам как бы из другой страны. Но со временем ремонтировать автомобили станет все сложнее, говорит главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков:

«Чем более свежие версии удалось скачать, тем более свежими данными пользуемся. С каждой новой прошивкой эти офлайн-варианты будут становиться все менее актуальными. Второй вариант — подключение через другие IP-адреса. Такой вариант работает, к сожалению, не всегда. Найдутся другие блокировки, которые не позволят себя обманывать».

Тем временем в России становятся популярнее мини-автомастерские и ремонт в гаражах. Их услугам отдают предпочтение 15% водителей, хотя в 2021-м к ним обращались только 8% россиян, подсчитали в сети автосервисов Fit Service. Так что, возможно, и владельцев премиальных машин среди посетителей таких точек со временем станет больше.

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