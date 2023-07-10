Главные новости к утру 10 июля

В ряде российских регионах введены ограничения из-за непогоды. Поселок Мирный возле олимпийских объектов эвакуируют из-за ливней. В Сочи людям рекомендовали оставаться дома или в безопасном месте из-за поднятия уровня воды в реке Хорота до отметки «опасное явление». Приостановлены поезда в Абхазию, закрыто движение транспорта по Транскавказской автомагистрали в Южную Осетию. Приостановлена работа Керченской переправы из-за сильного ветра. В Магаданской области, где после 37-градусной жары выпал снег, объявлено экстренное предупреждение.

США раскрыли, что будет включать «израильская модель» гарантий безопасности для Украины. Концепция заключается в многосторонней договоренности по предоставлению двусторонних обязательств. Вашингтон готов оказать долгосрочную военную помощь, предоставлять разведданные, поддержку в киберпространстве и принять другие меры.

Спецназ «Ахмат» переброшен на бахмутское направление, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Президент Украины Владимир Зеленский негативно отреагировал на заявления 45-го президента США Дональда Трампа о том, что тот может решить российско-украинский конфликт за 24 часа. Украинский лидер отметил, что у господина Трампа уже были эти 24 часа, так как конфликт длится с 2014 года. По мнению господина Зеленского, действующий американский президент Джо Байден мог бы завершить его за пять минут при отказе Киева от территорий, которые он считает своими.

Сбербанк ведет переговоры с крупными банками о подключении к сервису «Плати QR», узнал «Ъ». На сегодняшний день с ним уже работают Альфа-банк, Совкомбанк и «Тинькофф». О переговорах

В Финляндии вступили в силу ограничения на въезд российских бизнесменов, владельцев недвижимости и студентов.

Средний чек на поездки в такси вырос в первом полугодии на 12–15% в Москве и на 4–11% в России год к году. Это объясняется ростом затрат на автомобили, нехваткой водителей и сбоями в работе GPS. Подробнее

Джо Байден начал свое европейское турне. Он прибыл в Великобританию.

X5 Group запросила Минцифры о возможности использовать биометрические персональные данные для подтверждения возраста покупателей алкоголя и табака через кассы самообслуживания, узнал «Ъ». По закону такая возможность у ритейлеров есть, но опросы показывают скептическое отношение многих потребителей к сдаче биометрии для покупок. Подробнее

О предстоящих 10 июля важнейших событиях — в анонсах «Ъ».