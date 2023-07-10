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Коммерсантъ FM
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Покупателей просканируют на возраст

Ритейлеры задумались о продаже алкоголя и табака по биометрии

Крупные продуктовые ритейлеры ищут варианты большей автоматизации касс самообслуживания (КСО). Управляющая магазинами «Пятерочка» и «Перекресток» X5 Group запросила Минцифры о возможности использовать биометрические персональные данные для подтверждения возраста покупателей алкоголя и табака через КСО, что позволит разгрузить сотрудников. По закону такая возможность у ритейлеров есть, но опросы показывают скептическое отношение многих потребителей к сдаче биометрии для покупок.

Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Директор по взаимодействию с органами государственной власти X5 Group (сети «Перекресток», «Пятерочка», «Чижик») Станислав Богданов в июне обратился в Минцифры с просьбой разъяснить толкование законодательства о персональных данных, рассказал близкий к министерству собеседник “Ъ”. По словам источника, господин Богданов интересовался, могут ли быть использованы данные из единой биометрической системы (ЕБС) для верификации покупателей табака и алкоголя, что позволит не требовать предъявления паспорта на КСО.

На 31 марта X5 управляла 21,76 тыс. магазинов. Выручка группы в первом квартале этого года выросла на 15,2% год к году, до 696,36 млрд руб., EBITDA увеличилась на 0,9%, до 70,19 млрд руб.

Станислав Богданов подтвердил “Ъ”, что X5 направляла в Минцифры запрос для разъяснения использования биометрических персональных данных для авторизации продажи алкоголя и табака на КСО. В X5 Group рассчитывают, что этот способ подтверждения возраста будет востребованным у клиентов, которым не придется согласовывать покупки с оператором, и разгрузит сотрудников. В первом квартале 2023 года, сказано в отчетности, расходы X5 на персонал выросли на 22,2% год к году, до 61,19 млрд руб.

Закон «О единой биометрической системе» вступил в силу с 1 июня 2023 года. Как следует из документа, все организации, собирающие биометрию в коммерческие биометрические системы, должны передать эти данные в ЕБС, оператором которой выступает АО «Центр биометрических технологий». По данным «СПАРК-Интерфакс», компания принадлежит «Ростелекому» через дочерние предприятия.

В АО «Центр биометрических технологий» сообщили “Ъ”, что законодательство уже позволяет использовать биометрию как способ подтверждения возраста покупателя, это приравнивается к предъявлению паспорта. В Минцифры заявили “Ъ”, что запросили у X5 дополнительную информацию проектируемого процесса, чтобы его оценить и вынести заключение.

Гендиректор BIT, разработчика системы «Стоп Шоплифтер», Михаил Кораблев говорит, что для внедрения технологии использования биометрии в КСО есть компоненты, потребуется обновление ПО в части использования аттестованной ЕБС распознавания лиц и интеграции с трансакциями. В «Магните» отметили, что любая цифровая идентификация позволит повысить скорость и эффективность верификации. В «Ленте», Auchan, Metro, «О`Кей» “Ъ” не ответили.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров говорит, что крупные ритейлеры наращивают число КСО, в том числе в условиях сложностей с привлечением персонала для работы в магазинах. По его словам, два классических кассовых узла можно заменить на четыре-шесть КСО. В феврале в «Пятерочке» отмечали, что на КСО приходится около 40% трафика средней точки. В «Магните» ранее говорили, что КСО пользуются в среднем около 65% покупателей в магазинах больших форматов и 25–30% — в магазинах «у дома». А для жестких дискаунтеров или алкомаркетов КСО менее применимы, считает господин Бурмистров. В сети «Красное & белое» заявили “Ъ”, что пока не планируют внедрять КСО.

Но у россиян, видимо, остается недоверие к использованию биометрии. По данным июньского опроса ВЦИОМа, отрицательно к сдаче биометрии относятся 32%, положительно — 27% респондентов. По данным опроса NtechLab, биометрию для оплаты выбрали бы 13% россиян, а 78% предпочитают банковские карты. Потребителей, говорит представитель NtechLab Александр Томас волнуют риски утечки данных и нарушения частной жизни.

Алина Савицкая, Никита Королев

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