Главные анонсы 10 июля

Премьер-министр России Михаил Мишустин посетит с рабочей поездкой Уральский федеральный округ.

Делегация федерального собрания во главе с председателем Совета федерации Валентиной Матвиенко продолжит визит в Китай.

Заводской суд Кемерово огласит приговор пятерым полицейским, обвиняемым по делу об убийстве студентки Веры Пехтелевой ее бывшим парнем.

Мосгорсуд рассмотрит по существу дело судьи в отставке арбитражного суда Елены Кондрат, обвиняемой в попытке уговорить другую судью получить взятку.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетит Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный монастырь.

В Вильнюсе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг проведет встречу на высшем уровне между Турцией и Швецией по шведскому членству в альянсе.

Ригу посетит премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

Главные события предстоящей недели — в подборке «Ъ».