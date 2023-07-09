Работа Керченской переправы приостановлена из-за сильного ветра

Движение паромов по Керченской переправе временно остановлено по погодным условиям с 21:30 9 июля, сообщил Минтранс Крыма в Telegram. Наблюдается сильный ветер.

В Крыму действует штормовое предупреждение. Объявлен желтый уровень погодной опасности из-за грозы, ветра порывами до 20 м/с и чрезвычайной пожарной опасности.

Керченская паромная переправа после подрыва Крымского моста в октябре 2022 года используется для транзита грузового транспорта. Движение легкового и пассажирского транспорта осуществляется по мосту после восстановления. Альтернативным маршрутом является сухопутный маршрут через присоединенные в сентябре 2022 года регионы.

Леонид Уварчев