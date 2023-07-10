Поселок Мирный возле олимпийских объектов эвакуируют из-за ливней

МЧС РФ проводит эвакуацию поселка Мирный федеральной территории Сириус. За один час выпало 50 мм осадков, что привело к подтоплению около 150 придомовых территорий и домовладений и частичному подтоплению 13 улиц.

Федеральная территория Сириус раньше входила в состав Сочи. Она расположена в Имеретинской низменности. На этом месте еще до образования федеральной территории состоялась зимняя Олимпиада 2014 года. Поселок Мирный находится севернее олимпийских объектов.

В пунктах временного размещения находятся 54 человека, в том числе 15 детей. На месте работают 10 оперативных групп местной администрации и Сочинского пожарно-спасательного гарнизона. Спасатели МЧС проводят откачку воды. Последствия ликвидируют 146 человек, используется 55 единиц техники.

В Сочи вторые сутки продолжаются сильные ливни. Подтоплены дороги и домовладения. Мэрия намерена к утру обеспечить полную пропускную способность дорог. По данным на 22:35 10 июля, выпало 100 мм осадков в Адлерском районе. Уровень воды в реке Хорота достиг отметки «опасное явление». Была включена система оповещения жителей. РЖД остановили поезда в Абхазию.

О последствиях ливней 9 июля — в материале «Ъ FM» «Сочи штормит».

Леонид Уварчев