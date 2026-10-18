Власти Канады подтвердили гибель людей при пожаре на военной базе Уэйнрайт
Крупный пожар произошел на военной базе сухопутных войск Канады Уэйнрайт в провинции Альберта. Премьер-министр Марк Карни и министр обороны Дэвид Макгинти заявили, что возгорание началось из-за «серьезного инцидента», и сообщили о погибших и раненых. Их число не уточняется.
Пожар начался днем 17 октября и продолжался до вечера того же дня. «Не припомню ничего подобного за последнее время», — сказал журналистам господин Макгинти (цитата по Reuters). Подробности происшествия он не привел.
Издание Global News со ссылкой на источники в военных структурах пишет, что погибли не менее семи человек, еще десятки пострадали. По словам собеседников издания, возгорание началось во время учебной стрельбы — снаряд попал в газопровод, после чего произошел взрыв. Из-за сильного ветра огонь распространился по территории объекта.