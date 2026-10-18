Власти Канады подтвердили гибель людей при пожаре на военной базе Уэйнрайт

Крупный пожар произошел на военной базе сухопутных войск Канады Уэйнрайт в провинции Альберта. Премьер-министр Марк Карни и министр обороны Дэвид Макгинти заявили, что возгорание началось из-за «серьезного инцидента», и сообщили о погибших и раненых. Их число не уточняется.