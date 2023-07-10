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Коммерсантъ FM
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В Магаданской области выпал снег после 37-градусной жары

В Магаданской области объявлено экстренное предупреждение из-за дождей и мокрого снега. Температура воздуха местами в регионе приближается к нулевым значениям после жары в 37°C.

Экстренное предупреждение действует на всей территории области, кроме Ольского городского округа и Магадана на юге региона, следует из сообщения магаданского пожарно-спасательного центра. Возможно затруднение в работе транспорта, повреждения или обрыв линий электропередачи, линий связи, нарушения в работе ЖКХ и объектах жизнеобеспечения, обрушения слабоукрепленных, широкоформатных и ветхих конструкций. Не исключаются размывы дорог, мостов и затопления.

Снег выпал в понедельник, 10 июля, в центральных районах Магаданской области. Такое явление нередкое для Магаданской области, сообщил Гидрометцентр РФ по региону «РИА Новости». «Снег летом, в том числе в июле, выпадает в центральных районах Магаданской области почти ежегодно. В это году в регионе стояла аномальная жара — +37°C»,— отметил представитель Гидрометцентра.

Леонид Уварчев

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