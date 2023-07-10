Вода в реке Хорота в Сочи достигла опасной отметки

В Адлерском районе Сочи выпало 100 мм осадков. Уровень воды в реке Хорота достиг отметки «опасное явление». Включена система оповещения жителей. Мэрия отмечает, что уровень воды пошел на спад.

«На реке Хорота сработали датчики "Опасное явление", включены сиренно-речевые установки для оповещения людей. Сейчас уровень воды в реке пошел на спад, однако жителям и гостям необходимо оставаться дома или в безопасном месте, принять все необходимые меры предосторожности»,— говорится в сообщении мэрии в Telegram.

В результате сильных ливней на участках трассы А-147 был временно перекрыт проезд. Сейчас дождь прекратился, вода с проезжей части «уходит естественным путем».

Местные власти не исключают, что «залповый ливень» в Сочи может продолжиться. Штормовое предупреждение действует до 10 июля. Работает городской оперативный штаб, который возглавляет Алексей Копайгородский. До конца 10 июля запрещено купание на пляжах города.

Леонид Уварчев