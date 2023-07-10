Зеленский о словах Трампа: Байден мог бы закончить конфликт РФ и Украины за пять минут

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал слова 45-го президента США Дональда Трампа о том, что тот может закончить российско-украинский конфликт за 24 часа. Украинский лидер отметил, что у господина Трампа уже были эти 24 часа, так как конфликт длится с 2014 года. По мнению господина Зеленского, действующий американский президент Джо Байден мог бы завершить его за пять минут при отказе Киева от территорий, которые он считает своими.

«Одно только желание завершить войну — это прекрасно. Но это желание должно быть основано на реальном жизненном опыте»,— сказал господин Зеленский ABC News. По его мнению, у господина Трампа «уже были эти 24 часа однажды», когда Украина находилась в состоянии «не полномасштабной войны, но была в состоянии войны». «И, как я предполагаю, у него было в распоряжение это время, но у него, должно быть, были другие приоритеты»,— добавил украинский президент.

«Если мы говорим о том, чтобы закончить войну ценой Украины, то есть заставить нас отдать свои территории, то, я думаю, таким образом Байден мог бы закончить ее даже за пять минут»,— заявил господин Зеленский. Он отметил, что Киев на это бы не согласился.

Владимир Зеленский также сказал, что для Украины важно сохранение двухпартийной поддержки в США после выборов. Он отметил, что от отдельных политиков поступают «опасные сигналы» по сокращению помощи.

Дональд Трамп, который вновь намерен участвовать в выборах президента США в 2024 году, неоднократно заявлял, что сможет завершить российско-украинский конфликт за 24 часа. Он при этом не раскрывал, как бы он это сделал. Господин Трамп также заявлял, что за 10 минут сможет убедить европейских союзников тратить больше денег на Украину.

Подробнее о заявлениях господина Трампа насчет Украины — в материале «Ъ» «Дональд Трамп пробуется на роль спасителя».

Леонид Уварчев