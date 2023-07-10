В Финляндии вступили в силу ограничения на въезд российских бизнесменов и владельцев недвижимости

С 10 июля в Финляндии действуют новые ограничения для российских предпринимателей, владельцев недвижимости и студентов. Они введены на неопределенный срок. Об ограничениях было объявлено на прошлой неделе.

Какие ограничения ввела Финляндия:

Для бизнесменов: запрет на транзит в другие страны, въезд в республику только по веским причинам.

Для студентов: закрытие программ вузов Финляндии, разрешено будет только участие в программах на получение стипендии или в исследованиях, которые проводятся в рамках полученных стипендий.

Для владельцев недвижимости: необходимость предоставления оснований для личного присутствия.

С конца сентября 2022 года Финляндия закрыла въезд для россиян с туристической визой. Тогда власти республики разрешили россиянам въезд по семейным обстоятельствам, на учебу, работу, лечение, а также по гуманитарным причинам.

Подробнее о новых ограничениях — в материале «Ъ FM» «Финляндия все усложняет».

Леонид Уварчев