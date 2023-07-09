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Коммерсантъ FM
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РЖД остановили поезда в Абхазию из-за сильных дождей в регионе

Поезда №306 Сухум—Москва и №480 Сухум—Санкт-Петербург остановили в пути из-за закрытия участка железной дороги Гагра—Цандрипш в Абхазии. Также были отменены несколько поездов, следующих из Сочи в Гагры. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД. Ранее в Абхазии прошел сильный ливень, который размыл железнодорожные пути в регионе.

Пассажиров поездов №306 Сухум—Москва и №480 Сухум—Санкт-Петербург, которые планировали посадку на территории Абхазии, автобусами доставят до станции Цандрипш, откуда они проследуют до станций назначения по маршруту до Москвы и Санкт-Петербурга. Специальный поезд отправится завтра, 10 июля, в 8:00 утра.

Поезда №306 Москва—Сухум и №479 Санкт-Петербург—Сухум 10 июля будут следовать до станции Цандрипш. Оттуда пассажиров автобусами доставят до места назначения.

Также из-за размытия путей сегодня, 9 июля, отменили поезд «Ласточка» №924 аэропорт Сочи—Гагра, 10 июля — поезда №921, 922, 923, 924 между станциями Гагра—аэропорт Сочи.

Накануне в Абхазии прошел сильный ливень. В результате в Гагрском районе нет света, там также подтоплены частные владения, жилые дома и улицы. МЧС Абхазии рекомендовало жителям республики воздержаться от поездок в Гагрский район. В других регионах Абхазии ситуация стабильная.

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