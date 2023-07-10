Движение по Транскавказской автомагистрали в Южную Осетию закрыто из-за непогоды

МЧС РФ закрыло проезд для всех типов транспорта по Транскавказской автомагистрали, которая соединяет Россию и Южную Осетию. Решение принято из-за ухудшения погодных условий.

Главное управление МЧС по Северной Осетии сообщило в Telegram, что движение перекрыто из-за «невозможности обеспечения безопасного проезда» транспорта и по рекомендации ФКУ Упрдор «Кавказ». С 3:00 закрыт участок от населенного пункта Бурон до Северного Портала Рокского тоннеля. Решение действует до особого распоряжения.

В Северной Осетии действует оранжевый уровень погодной опасности из-за ливней, грозы, шквалистого ветра до 25 м/с. На реках подъем уровней воды может достигать неблагоприятных отметок. В горах ожидаются сели малого объема. В степных районах действует высокая пожароопасность.

Транскам — единственная дорога в Южную Осетию из России. Протяженность составляет 164 км, большая часть маршрута проходит по высокогорью. Ежедневно по ней в среднем проезжает около 8 тыс. машин. Зимой и весной дорогу иногда перекрывают из-за снежных заносов или лавинной опасности.

Леонид Уварчев