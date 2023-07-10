США раскрыли, что будет включать «израильская модель» гарантий безопасности для Украины

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан раскрыл, что Вашингтон подразумевает под «израильской моделью» гарантий безопасности для Украины. По его словам, страны Запада должны разработать многосторонние договоренности по предоставлению двусторонних обязательств в сфере безопасности. Со стороны Вашингтона он пообещал долгосрочную военную помощь, разведданные, поддержку в киберпространстве и другие меры. Предоставить Киеву поддержку по «израильской модели» ранее в июле предложил Джо Байден.

«Концепция заключается в том, что США вместе с другими союзниками и партнерами в рамках многосторонней договоренности выработают с Украиной двусторонние обязательства в сфере безопасности на долгосрочную перспективу»,— сказал господин Салливан на брифинге, трансляция велась на YouTube-канале Белого дома.

Со стороны США это означает готовность «предоставлять различные формы военной помощи, делиться разведывательными данными и информацией, оказывать поддержку в киберпространстве и другие формы материальной поддержки, чтобы Украина могла как защищать себя, так и сдерживать будущую агрессию».

Президент США Джо Байден намерен обсудить «израильскую модель» гарантий безопасности в Вильнюсе с президентом Украины Владимиром Зеленским, партнерами по G7 и другими союзниками, добавил господин Салливан. После этого будет «погружение в детали этих обсуждений и переговоров с Украиной» для выработки условий поддержки. В конце концов вопрос нужно будет согласовать с Конгрессом, так как такая поддержка «требует ресурсов».

Вопрос предоставление Украине гарантий безопасности обсуждается на фоне подготовки к саммиту НАТО, который стартует 11 июля в Вильнюсе. Киев ждет от саммита приглашения в альянс, хоть и признает, что не сможет стать его членом до завершения конфликта с Россией. Джо Байден считает преждевременным вопрос вступления Украины в НАТО.

О подготовке к саммиту НАТО — в материале «Ъ» «Из НАТО слов не выкинешь».

Леонид Уварчев