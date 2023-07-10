Такси раскручивают счетчик

Рост затрат на автомобили, нехватка водителей и сбои в работе GPS привели к росту среднего чека на поездки в такси в Москве. По итогам первого полугодия стоимость услуги по России в среднем год к году выросла на 4–11%, а по Москве — на 12–15%, подсчитали в «Чек Индексе» и Tinkoff Data. И если сложности с GPS уже не носят массового характера, то дефицит водителей летом усугубляется, что сказывается на ценах, говорят эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По итогам первой половины года средний чек на такси в Москве вырос на 12%, до 771 руб., в целом по России — на 4%, до 435 руб. год к году, подсчитали по запросу “Ъ” аналитики «Чек Индекса». По данным Tinkoff Data, средний чек по Москве за январь-июнь вырос на 15%, до 496 руб., а по России — на 11%, до 293 руб. В Tinkoff Data сообщили, что спрос на поездки на такси в течение последнего года оставался «достаточно стабильным». Однако, по данным «Чек Индекса», по итогам первого полугодия число покупок в категории такси по России выросло на 11%, по Москве — на 19% год к году.

Сервисы заказа такси вынуждены корректировать ценовую политику, в том числе из-за удорожания автомобилей, их обслуживания, роста цен на бензин, запчасти, автомойки, говорят в «Ситимобил». В «Яндекс Go» уточняют, что стоимость поездки складывается из многих факторов: тарифа, объема спроса на поездки, количества свободных машин на линии, расстояния и длительности поездки.

Председатель общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова добавляет, что на стоимость поездки на такси влияет также удорожание ОСАГО, на изменении цен могла сказаться осложнившаяся для некоторых водителей логистика из-за проблем с GPS-навигацией в Москве. Проблемы с GPS в центре Москвы последовали за атакой беспилотных летательных аппаратов на Кремль, из-за чего сервисам заказа такси приходилось вводить дополнительные способы определения местоположения (см. “Ъ” от 19 мая).

Водителям требовалось больше времени на поиск клиентов, длительность поездки также выросла, что в конечном итоге также закладывается в стоимость поездки, соглашается глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов. Однако, по его словам, влияние проблем с определением местоположения по спутнику на цены на такси «не носило критического характера». В «Ситимобил» также говорят, что не наблюдали существенного изменения стоимости поездок из-за сложностей с геолокацией в Москве.

Ирина Зарипова поясняет, что в Москве есть несколько так называемых серых зон, например, в районе «Москва-Сити» и около Кремля, где и раньше периодически наблюдались краткосрочные перебои с геолокацией, а в этом году ситуация усугубилась. Сейчас, по словам госпожи Зариповой, локальные сложности с GPS-навигацией остаются, но «уже не носят такого характера, как в мае и июне». В Федеральной антимонопольной службе заявили “Ъ”, что не наблюдают роста числа жалоб на сервисы заказа такси.

Удорожание автомобилей, рост затрат на их содержание и эксплуатацию приводит и к частичному оттоку числа работающих в сфере водителей, говорит Ирина Зарипова. В этом году, добавляет эксперт, дефицит кадров усилился из-за частичной мобилизации.

По данным «Авито Работа», в первом полугодии 2023 года сфера такси стала лидером по темпам роста спроса работодателей, опередив в том числе курьерскую доставку. Количество вакансий в такси выросло почти в девять раз год к году, подсчитали в «Авито Работа». Согласно HeadHunter, число вакансий для водителей такси выросло на 41% год к году. Растет и средний размер зарплаты таксистов в Москве. По подсчетам Salary Index, по итогам первой половины 2023 года к аналогичному периоду 2022 года показатель увеличился на 17,2%, в среднем до 112,5 тыс. руб. в месяц.

В сервисе такси «Максим» говорят, что число сотрудничающих с компанией водителей постоянно увеличивается, а количество регистраций новых водителей не превышает обычные показатели. По словам Ирины Зариповой, в спросе на водителей такси значительную роль играет и фактор сезонности. Небольшой отток водителей наблюдается летом, когда часть из них уходит на другие работы или в отпуска, говорят в «Максим». Поэтому стоимость поездок в летнее время, как правило, выше, добавляют там. По словам госпожи Зариповой, ситуация с нехваткой водителей такси обычно выравнивается с наступлением осени.

Алина Савицкая, Халиль Аминов