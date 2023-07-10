Сбербанк кодирует конкурентов

Сбербанк ведет переговоры с крупными банками о подключении к сервису «Плати QR». На сегодняшний день с ним уже работают Альфа-банк, Совкомбанк и «Тинькофф». Если Сбербанку удастся существенно увеличить число партнеров, его сервис сможет составить реальную конкуренцию системе быстрых платежей (СБП) ЦБ. Впрочем, по словам источников “Ъ”, часть игроков уже отказала, опасаясь реакции ЦБ и вторичных санкций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, Сбербанк ведет переговоры с банками из числа крупнейших о подключении к сервису, позволяющему оплачивать покупки в магазинах, принимающих платежи, с помощью сервиса Сбербанка «Плати QR». Как рассказал “Ъ” источник на банковском рынке, Сбербанк обратился с предложением подключиться к своему платежному сервису ко всем крупным игрокам.

На данный момент к «Плати QR» подключены три крупных игрока — Альфа-банк, «Тинькофф», Совкомбанк. Как пояснили “Ъ” в Альфа-банке, к сервису «Плати QR» банк подключился в сентябре 2022 года, сейчас на него приходится около 5% платежей и при этом доля активно растет. «Преимущества относительно других сервисов оплаты — это кешбэк, такой же, как и по дебетовым картам»,— рассказали там.

«Благодаря партнерству со Сбербанком мы даем доступ к удобной оплате смартфоном в офлайн-магазинах 32 млн клиентов "Тинькофф",— отмечал ранее руководитель управления платежей и переводов банка "Тинькофф" Сергей Хромов.— Кешбэк при оплате с помощью сервиса "Плати QR" возможен, поскольку комиссия для торгово-сервисных предприятий (ТСП), подключенных к нему, составляет 0,6–1,5%, а не 0,4%, как для большинства ТСП в системе быстрых платежей». Сбербанк обрабатывает самостоятельно, и ему не приходится делиться с Национальной системой платежных карт — оператором СБП.

Показатели СБП и «Плати QR» уже сопоставимы. В первом квартале через СБП было совершено 200 млн покупок в более чем 650 тыс. ТСП. В свою очередь, глава блока «Транзакционный банкинг B2C» Сбербанка Дмитрий Малых отметил, что оплату по QR принимают более 1,4 млн POS-терминалов Сбербанка, правда не уточнив, в каком количестве ТСП они установлены. При этом, по его словам, ежемесячное количество трансакций — более 30 млн штук, то есть около 100 млн в квартал.

К платежной инфраструктуре Сбербанка подключается все больше новых партнеров, говорит Дмитрий Малых. В банке «Зенит» и «Открытие» “Ъ” сообщили, что рассматривают предложение Сбербанка, а в Почта-банке добавили, что это увеличит популярность оплаты с помощью QR-кода.

Однако многие банки уже отказались от предложения Сбербанка. Как сообщил один источник на банковском рынке, банкам и маркетплейсам, не находящимся под санкциями, сложно решиться на сотрудничество с сервисом Сбербанка из-за риска вторичных санкций. Другой источник на банковском рынке отмечает, что сервис Сбербанка является прямым конкурентом СБП и подключаться к нему — значит идти против регулятора, на что не многие готовы решиться.

Глава правления ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров считает, что Сбербанк с учетом его доли на рынке платежей С2В может позволить себе проведение такого рода экспериментов. По его словам, наличие у СБП конкурентной среды формирует положительные факторы для развития сервисов и снижения тарифов. «Нормальных оснований для претензий со стороны регулятора к такой деятельности Сбербанка нет, поскольку банк обеспечивает и поддержку сервисов СБП, ну а конкуренция — это то, чего как раз остро не хватает нашему финансовому сектору с крайне высокой долей госучастия»,— уверен Роман Прохоров.

«Несомненно, чем больше банков будет присоединяться, тем больше будет конкурентных преимуществ у этого сервиса»,— говорит независимый эксперт на рынке платежных карт Дмитрий Вишняков. Со временем, по его словам, если Сбербанку удастся развить этот сервис для потребителей и создать механизм, когда он будет выгоден его участникам, то есть банки смогут зарабатывать на нем больше, чем через услуги, которые предлагает НСПК, то это может быть одной из альтернативных платежных систем на российском рынке. Банк России как регулятор на платежном рынке должен стимулировать появление новых сервисов по безналичной оплате, добавляет эксперт, однако сегодня регулятор выступает еще и как коммерческий игрок, «что, конечно, создает конфликт интересов и неравные условия для конкуренции».

Максим Буйлов