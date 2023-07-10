Байден прибыл в Великобританию

Президент США Джо Байден начал европейское турне с Великобритании. Его самолет приземлился в аэропорту Станстед к северу от Лондона, передает AFP.

В понедельник, 10 июля, Джо Байден должен встретиться с королем Карлом III в Виндзорском замке. Это будет первая встреча с монархом с момента коронации. Президент США также планирует встретиться с премьером Великобритании Риши Сунаком и принять участие в форуме по финансированию мер по борьбе с изменением климата.

Следующими пунктами в европейском турне станут Литва и Финляндия. В Вильнюсе господин Байден в числе прочего примет участие в саммите НАТО. В Хельсинки он станет участником саммита США и стран Северной Европы.

О подготовке к саммиту НАТО — в материале «Ъ» «Из НАТО слов не выкинешь».

Леонид Уварчев