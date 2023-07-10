Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Байден прибыл в Великобританию

Президент США Джо Байден начал европейское турне с Великобритании. Его самолет приземлился в аэропорту Станстед к северу от Лондона, передает AFP.

В понедельник, 10 июля, Джо Байден должен встретиться с королем Карлом III в Виндзорском замке. Это будет первая встреча с монархом с момента коронации. Президент США также планирует встретиться с премьером Великобритании Риши Сунаком и принять участие в форуме по финансированию мер по борьбе с изменением климата.

Следующими пунктами в европейском турне станут Литва и Финляндия. В Вильнюсе господин Байден в числе прочего примет участие в саммите НАТО. В Хельсинки он станет участником саммита США и стран Северной Европы.

О подготовке к саммиту НАТО — в материале «Ъ» «Из НАТО слов не выкинешь».

Леонид Уварчев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...