В Петербурге перекрыли центральный участок ЗСД из-за атаки беспилотников
В Санкт-Петербурге временно перекрыли движение по центральному участку Западного скоростного диаметра (ЗСД) в обоих направлениях из-за атаки беспилотников, сообщил городской комитет по транспорту. Участок закрыт от набережной реки Екатерингофки в северном направлении до улицы Шкиперский проток и в обратном направлении. Жителей призвали следить за дорожной обстановкой и минимизировать поездки на личном транспорте.
В Красногвардейском районе временно приостанавливали движение трамваев № 8, 59, 63 и 64, к 07:02 мск их движение восстановили. Автобусы № 24, 77 и 92 продолжают следовать по объездным маршрутам через проспекты Наставников, Косыгина, Индустриальный и Ударников, улицу Передовиков, станцию метро «Ладожская», шоссе Революции, Ленскую улицу и проспект Энтузиастов, временно дублируя трамвайные маршруты.
Режим угрозы атаки БПЛА объявили в 02:32 мск. Губернатор Александр Беглов сообщил о возгораниях в Невском, Красносельском, Красногвардейском и Московском районах, а также на территории «Петербургского нефтяного терминала». По его словам, на местах работают силы МЧС, жертв нет. На фоне атаки аэропорт Пулково приостановил прием и выпуск самолетов, пассажиров переместили в безопасные места.
Минувшей ночью атаке БПЛА подверглась и Ленобласть. По последним данным губернатора Александра Дрозденко, над регионом сбили 135 беспилотников. Обломки упали на жилые дома и линии электропередачи, из-за чего возникли перебои с электричеством. Кроме того, в Ленобласти был атакован дата-центр «ВКонтакте», при этом в компании сообщили, что сервисы соцсети доступны пользователям в обычном режиме.