В Петербурге перекрыли центральный участок ЗСД из-за атаки беспилотников

Минувшей ночью атаке БПЛА подверглась и Ленобласть. По последним данным губернатора Александра Дрозденко, над регионом сбили 135 беспилотников. Обломки упали на жилые дома и линии электропередачи, из-за чего возникли перебои с электричеством. Кроме того, в Ленобласти был атакован дата-центр «ВКонтакте», при этом в компании сообщили, что сервисы соцсети доступны пользователям в обычном режиме.