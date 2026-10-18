«Металлург» расторг контракт с главным тренером Андреем Разиным

В числе предшествовавших отставке эпизодов были резкие высказывания Разина в адрес журналиста, задавшего вопрос об игре нападающего Владимира Ткачева. Позднее тренер вновь использовал нецензурную лексику, комментируя реакцию СМИ, а также критиковал хоккеиста за излишнюю сосредоточенность на собственном эго. В конце сентября Ткачев пропустил две игры из-за недомогания. В сезоне-2024/25 он стал лучшим бомбардиром и ассистентом команды в регулярном чемпионате, набрав 71 очко в 66 матчах.