«Металлург» расторг контракт с главным тренером Андреем Разиным
Магнитогорский хоккейный клуб «Металлург» объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Андреем Разиным. Стороны договорились расторгнуть контракт по обоюдному согласию, сообщили в клубе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
6 октября руководство команды отстранило специалиста от работы. Причиной назывались разногласия внутри коллектива и напряженные отношения между тренером и игроками.
В числе предшествовавших отставке эпизодов были резкие высказывания Разина в адрес журналиста, задавшего вопрос об игре нападающего Владимира Ткачева. Позднее тренер вновь использовал нецензурную лексику, комментируя реакцию СМИ, а также критиковал хоккеиста за излишнюю сосредоточенность на собственном эго. В конце сентября Ткачев пропустил две игры из-за недомогания. В сезоне-2024/25 он стал лучшим бомбардиром и ассистентом команды в регулярном чемпионате, набрав 71 очко в 66 матчах.
52-летний Разин руководил «Металлургом» с 2023 года. Под его началом клуб выиграл Кубок Гагарина в 2024 году, а в сезоне-2025/26 стал победителем регулярного чемпионата КХЛ и дошел до полуфинала плей-офф. В текущем сезоне магнитогорцы набрали 27 очков в 17 матчах и занимают первое место в Восточной конференции.