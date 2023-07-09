Спецназ «Ахмат» переброшен на бахмутское направление

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о переброске спецназа «Ахмат» под командованием Апты Алаудинова на «сложное бахмутское направление» (артемовское). Он опубликовал видео, на котором господин Алаудинов, как утверждается, возвращается из населенного пункта Клещеевка под Бахмутом.

«Спецназ "Ахмат" под командованием Апты Алаудинова переброшен командованием спецоперации на сложное бахмутское направление. Такая рокировка говорит о доверии Генштаба и высокой боеспособности подразделения»,— написал господин Кадыров в Telegram.

Господин Алаудинов сообщил, что в Клещеевке проверил «несение службы нашими бойцами». Господин Кадыров отметил, что на видео водитель ведет боевую машину «очень спокойно».

Спецназ «Ахмат» в конце мая был переброшен на марьинское направление. По словам главы Чечни, зоной ответственности чеченских подразделений стала Донецкая народная республика. Во время мятежа ЧВК «Вагнер» спецназ «Ахмат» направляли в Ростов-на-Дону с марьинского направления для «проведения контртеррористической операции». Позднее «Ахмат» был вновь отправлен в зону военной операции.

Леонид Уварчев