Разрушение Каховской ГЭС: подтопление территорий, эвакуация, безопасность ЗАЭС. Главное

В Херсонской области разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. По словам мэра Новой Каховки Владимира Леонтьева, это произошло из-за обстрела, дамба не разрушена, подрыв ГЭС он отрицает. В зону подтопления могут попасть 80 населенных пунктов. На подконтрольной Украине территории объявлена эвакуация, также эвакуируют жителей около 300 домов в Новой Каховке. В МАГАТЭ заявляют, что угрозы безопасности ЗАЭС нет.
Разрушение ГЭС
- Около шести часов утра о подрыве Каховской ГЭС в Херсонской области заявило украинское оперативное командование «Юг», обвинив в этом Россию.
- Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев опроверг подрыв ГЭС, но позже сообщил о разрушении ее верхней части из-за обстрела со стороны ВСУ. «Было несколько попаданий в два часа ночи в верхнюю часть ГЭС, где находятся шандоры, где непосредственно находятся задвижки, и ее снесло. Дамба не разрушена, и это огромное счастье»,— рассказал он «РИА Новости».
- Подрыва Каховской ГЭС не было, заявил ТАСС председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
- Разрушена уже половина пролетов Каховской ГЭС, сообщили ТАСС в экстренных службах.
- Каховская ГЭС не подлежит ремонту после разрушения инфраструктуры, заявил глава Новой Каховки Леонтьев «России 24». Станцию придется отстраивать заново.
- Господин Леонтьев уточнил, что головная станция Северо-Крымского канала находится выше плотины, и угрозы прекращения подачи воды в Крым нет.
- В МАГАТЭ следят за ситуацией, сейчас «прямых рисков для ядерной безопасности» Запорожской АЭС нет. «Росатом» также сообщил, что сейчас угрозы безопасности станции нет, ситуацию контролирует персонал.
Подтопление населенных пунктов
- По данным экстренных служб, вода продолжает подниматься до 10 м в Новой Каховке, 8 м — в Днепрянах, 5,3 м — в Корсунке, продержится на таком уровне около 72 часов.
- Владимир Рогов сообщил, что скорость падения уровня воды в Каховском водохранилище — около 12 см в час.
- Как сообщил Владимир Леонтьев, в зону подтопления могут попасть 300 домов ниже Новой Каховки — в Днепрянах и Корсунке.
- По данным украинского МВД, потенциально в зону подтопления могут попасть села Николаевка, Ольговка, Лево, Тягинка, Понятовка, Ивановка, Токаревка, Понятовка, Приднепров и частично город Херсон (остров Корабел).
- Источник ТАСС в экстренных службах рассказал, что в зону подтопления могут попасть 80 населенных пунктов, при этом не уточняется, идет ли речь только о подконтрольной России территории.
- В Новую Каховку, Голую Пристань и Алёшки направлены три оперативные группы спасателей МЧС России, сообщили в правительстве Херсонской области.
Эвакуация жителей
- Мэр Владимир Леонтьев сообщил, что в Новой Каховке эвакуируют жителей около 300 домов. Ранее он говорил «Интерфаксу», что эвакуация населения не требуется, но власти проводят «все мероприятия» на случай ее необходимости.
- Эвакуация объявлена на подконтрольной Украине территории. Владимир Зеленский созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны.
- Власти Херсонской области готовы эвакуировать жителей прибрежных сел, подготовлены автобусы, сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко. По его словам, в зону подтопления попадают 14 населенных пунктов, там живут 22 тыс. человек.
Некоторые насосы в системе водоснабжения Кривого Рога больше не работают — произошла перегрузка, когда жители начали одновременно запасаться водой после разрушения Каховской ГЭС, рассказал мэр Александр Вилкул.