Разрушение Каховской ГЭС: подтопление территорий, эвакуация, безопасность ЗАЭС. Главное

В Херсонской области разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. По словам мэра Новой Каховки Владимира Леонтьева, это произошло из-за обстрела, дамба не разрушена, подрыв ГЭС он отрицает. В зону подтопления могут попасть 80 населенных пунктов. На подконтрольной Украине территории объявлена эвакуация, также эвакуируют жителей около 300 домов в Новой Каховке. В МАГАТЭ заявляют, что угрозы безопасности ЗАЭС нет.

Разрушение ГЭС

Около шести часов утра о подрыве Каховской ГЭС в Херсонской области заявило украинское оперативное командование «Юг», обвинив в этом Россию.

Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев опроверг подрыв ГЭС, но позже сообщил о разрушении ее верхней части из-за обстрела со стороны ВСУ. «Было несколько попаданий в два часа ночи в верхнюю часть ГЭС, где находятся шандоры, где непосредственно находятся задвижки, и ее снесло. Дамба не разрушена, и это огромное счастье»,— рассказал он «РИА Новости».

Подрыва Каховской ГЭС не было, заявил ТАСС председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Что такое Каховская ГЭС Читать далее Разрушена уже половина пролетов Каховской ГЭС, сообщили ТАСС в экстренных службах.

Каховская ГЭС не подлежит ремонту после разрушения инфраструктуры, заявил глава Новой Каховки Леонтьев «России 24». Станцию придется отстраивать заново.

Господин Леонтьев уточнил, что головная станция Северо-Крымского канала находится выше плотины, и угрозы прекращения подачи воды в Крым нет.

В МАГАТЭ следят за ситуацией, сейчас «прямых рисков для ядерной безопасности» Запорожской АЭС нет. «Росатом» также сообщил, что сейчас угрозы безопасности станции нет, ситуацию контролирует персонал.

Подтопление населенных пунктов

По данным экстренных служб, вода продолжает подниматься до 10 м в Новой Каховке, 8 м — в Днепрянах, 5,3 м — в Корсунке, продержится на таком уровне около 72 часов.

Владимир Рогов сообщил, что скорость падения уровня воды в Каховском водохранилище — около 12 см в час.

Как сообщил Владимир Леонтьев, в зону подтопления могут попасть 300 домов ниже Новой Каховки — в Днепрянах и Корсунке.

По данным украинского МВД, потенциально в зону подтопления могут попасть села Николаевка, Ольговка, Лево, Тягинка, Понятовка, Ивановка, Токаревка, Понятовка, Приднепров и частично город Херсон (остров Корабел).

Источник ТАСС в экстренных службах рассказал, что в зону подтопления могут попасть 80 населенных пунктов, при этом не уточняется, идет ли речь только о подконтрольной России территории.

В Новую Каховку, Голую Пристань и Алёшки направлены три оперативные группы спасателей МЧС России, сообщили в правительстве Херсонской области.

Эвакуация жителей

Мэр Владимир Леонтьев сообщил, что в Новой Каховке эвакуируют жителей около 300 домов. Ранее он говорил «Интерфаксу», что эвакуация населения не требуется, но власти проводят «все мероприятия» на случай ее необходимости.

Эвакуация объявлена на подконтрольной Украине территории. Владимир Зеленский созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны.

Власти Херсонской области готовы эвакуировать жителей прибрежных сел, подготовлены автобусы, сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко. По его словам, в зону подтопления попадают 14 населенных пунктов, там живут 22 тыс. человек.

Некоторые насосы в системе водоснабжения Кривого Рога больше не работают — произошла перегрузка, когда жители начали одновременно запасаться водой после разрушения Каховской ГЭС, рассказал мэр Александр Вилкул.