В Алешках не хватает медиков и лекарств
В Алешковской больнице остро не хватает ресурсов и медработников, врачи вынуждены самостоятельно делать пациентам анестезию из-за отсутствия соответствующего специалиста. Об этом журналистам заявил Герой России, главврач Алешковской больницы Владимир Харлан.
«Мы не можем полноценно оказывать помощь. Дело в том, что нет анестезии. Есть хирург, травматолог. Анестезиолога нет. Сами делаем наркоз. Не хватает медикаментов, не хватает врачей многих специальностей»,— уточнил господин Харлан. Он также отметил, что у больницы не хватает водителей, способных доставлять лекарства и продукты питания в отдаленные районы. И почти не осталось новых служебных автомобилей — около десяти машин были уничтожены ВСУ.
Город Алешки находится на линии боевого соприкосновения на левом берегу Днепра, прямо напротив Херсона. Город, в котором остается 2–6 тыс. жителей, был фактически заблокирован ВСУ и оказался на грани гуманитарной катастрофы. С 27 октября по 1 ноября там объявили режим прекращения огня. Людям собрали и направили десятки тонн гуманитарной помощи. Гуманитарная миссия проводится при координации первой леди США Мелании Трамп.