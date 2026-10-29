В Алешках не хватает медиков и лекарств

«Мы не можем полноценно оказывать помощь. Дело в том, что нет анестезии. Есть хирург, травматолог. Анестезиолога нет. Сами делаем наркоз. Не хватает медикаментов, не хватает врачей многих специальностей»,— уточнил господин Харлан. Он также отметил, что у больницы не хватает водителей, способных доставлять лекарства и продукты питания в отдаленные районы. И почти не осталось новых служебных автомобилей — около десяти машин были уничтожены ВСУ.