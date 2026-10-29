Путин: Россия никогда не рассматривала Африку как объект соперничества
Россия исторически выстраивала отношения со странами Африки как с дружественными государствами и не стремилась рассматривать континент в качестве арены соперничества. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил по итогам саммита Россия — Африка в Москве.
Российский лидер выступил перед журналистами вместе с президентом Бурунди Эваристом Ндайишимийе, который в настоящее время возглавляет Африканский союз.
Путин также отметил, что Россия не проводила колониальную политику в Африке и, напротив, оказывала поддержку странам континента в освобождении от колониальной зависимости.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия — Африка проходил в Москве с 28 по 29 октября.