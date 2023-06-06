Аксенов: Северо-Крымский канал может обмелеть из-за разрушения Каховской ГЭС

В Крыму нет угрозы подтопления из-за подрыва Каховской ГЭС, однако Северо-Крымский канал будет мелеть, заявил глава региона Сергей Аксенов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«По поводу ситуации, связанной с подрывом Каховской ГЭС. Угрозы подтопления в Крыму нет. Однако есть риск, что Северо-Крымский канал будет мелеть... Проводятся работы по минимизации потерь воды в канале»,— написал губернатор в своем Telegram-канале.

В настоящее время, по его словам, в канале порядка 40 млн кубометров запасов воды. Водохранилища полуострова с питьевой водой наполнены примерно на 80%.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заверил, что на водоснабжении города-героя повреждения Каховской ГЭС никак не скажутся, поскольку он использует собственные водохранилища, запасы которого на максимуме.

В Херсонской области ночью была разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. По словам местных властей, это произошло из-за обстрела. По данным экстренных служб, подтопление грозит 80 населенным пунктам, однако пока эвакуацию в Новой Каховке не объявили.

Александр Дремлюгин, Симферополь