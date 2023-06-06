Мэр Новой Каховки заявил об отсутствии угрозы прекращения подачи воды в Крым

Из-за за обрушения Каховской ГЭС могут возникнуть проблемы с поставкой днепровской воды в Крым, заявил глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев. Он утверждает, что угрозы прекращения подачи воды по Северо-Крымскому каналу (СКК) нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости

«Единственная угроза (в результате разрушения Каховской ГЭС.— "Ъ") на данный момент — это проблемы с поставкой воды в Крым»,— сказал господин Леонтьев журналистам (цитата по «РИА Новости»).

Позднее он уточнил, что головная станция СКК находится выше плотины. «Угрозы обезвоживания СКК нет, а то крымчане заволновались»,— заверил Владимир Леонтьев.

Сегодня, 6 июня, он заявил, что в Херсонской области была разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. По его словам, это произошло из-за обстрела. Объявлена эвакуация на подконтрольной Украине территории. По данным экстренных служб, подтопление грозит 80 населенным пунктам. Российские власти при этом не видят необходимости в эвакуации Новой Каховки.

Лаура Кеффер