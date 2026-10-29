Продажа сдалась аренде

«Все получилось очень спонтанно. Я коллекционер винтажной и люксовой бижутерии со стажем, собираю ее много лет. Как любой коллекционер, я подошла к определенной фазе, когда хочется свои накопления показывать всему миру, а не только знакомым и друзьям. Одновременно с этим возрос спрос на стиль old money и chic. Плюс подключилась шеринг-экономика. Еще так совпало, что ко мне начали обращаться знакомые и друзья, которые знали, что у меня есть коллекция. Одновременно с этим, не имея сайта, мы активно начали сдавать украшения в аренду. По сарафанному радио к нам начали приходить клиенты.