Продажа сдалась аренде
Почему россияне стали все чаще брать вещи на прокат
От кельтской арфы и люксовых украшений до шуруповерта и игровых приставок. Рынок аренды вещей расширяется. Число предпринимателей, создающих такие сервисы, увеличилось на 13% по сравнению с 2025-м. В октябре 2026 года в России их было более 9 тыс., говорится в совместном исследовании «Авито» и банка «Точка».
На прокат можно взять почти все: рояль — от 15 тыс. руб. в сутки, или даже обычный шкаф — от 5 тыс. руб. Согласно опросу «Лемана ПРО», чаще всего россияне интересуются сезонными украшениями для дома: например, новогодними елками.
Наиболее перспективным направлением эксперты считают аренду строительной техники и инструментов. Сооснователь сервиса «Бери-Беру» Никита Чубур рассказал о специфике такого бизнеса:
«Мы вообще начинали наш проект еще в 2024-м, когда таких шеринг-сервисов в России не было. Мы опирались на международный опыт: оказалось, что в Китае, Европе и США уже есть такие системы. Решили, что в России это будет только набирать популярность, и начали тестировать. Наш шеринг-сервис начался в Петербурге в 2024 году с одного постамата, а сейчас мы доросли до 50 пунктов в семи городах России.
Мы решили выбрать те предметы, которые стоят дорого. Чтобы их купить, нужно потратить значительную часть бюджета, но сама вещь при этом используется не так часто. Первыми предметами стали PlayStation, проектор, моющий пылесос, пароочиститель. Со временем выделили для себя три категории: развлекательная, клининг и инструменты».
Количество организаций, сдающих на прокат бытовую технику, в 2026 году увеличилось более чем на 12%. А еще быстрее растет спрос на аренду музыкальных инструментов — таких сервисов стало почти на 15% больше. Кроме того, интерес сохраняется и к аренде одежды, рассказывает владелица шоурума LOOKS Алина Потоцкая:
«Мы работаем со стилистами, а им необходимо всегда выдавать что-то новое и свежее. Если вещь возвращают в испорченном состоянии, у нас есть ремонт — швейный цех. То есть мы очень быстро можем поправить любую ситуацию. Даже если вдруг что-то будет испорчено, для нас это не проблема, потому что мы это можем заапгрейдить, что-то сделать, иное придумать. У нас как будто бы вообще новая вещь получается.
Мне кажется, у нас с клиентами наладились дружеские отношения. Все они очень ответственные, и если кто-то вдруг что-то сделал, они обязательно придут и расскажут и предлагают оплатить. Может, было один-два случая, когда клиент просто пропадал. Мы выбрали быть счастливыми и не берем залог за изделие, поэтому такой риск всегда есть».
Но есть и нишевые категории — аренда металлоискателей, поискового оборудования, настольных игр и реквизита для фотосессий. Иногда на съемки берут люксовые украшения. О том, как устроен рынок их проката, рассказала основатель проекта LookReady Анна Саливан:
«Все получилось очень спонтанно. Я коллекционер винтажной и люксовой бижутерии со стажем, собираю ее много лет. Как любой коллекционер, я подошла к определенной фазе, когда хочется свои накопления показывать всему миру, а не только знакомым и друзьям. Одновременно с этим возрос спрос на стиль old money и chic. Плюс подключилась шеринг-экономика. Еще так совпало, что ко мне начали обращаться знакомые и друзья, которые знали, что у меня есть коллекция. Одновременно с этим, не имея сайта, мы активно начали сдавать украшения в аренду. По сарафанному радио к нам начали приходить клиенты.
Средний чек на винтажную бижутерию начинается от 3,5 тыс. руб. Как правило, люди берут колье и серьги либо серьги с браслетом. Получается в районе 7 тыс. руб. Если мы говорим про винтажный люкс — Dior, Chanel, Yves Saint Laurent, — здесь чек побольше. Цена за одну позицию начинается от 7-8 тыс. руб. и доходит до 20 тыс. руб.».
Спрос на продажу подержанных вещей растет гораздо медленнее — за 2026 год число компаний в этом сегменте увеличилось лишь на 1%. При этом средние обороты сократились почти на треть.