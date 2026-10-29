Путин объявил о завершении саммита Россия — Африка в Москве
Третий саммит Россия — Африка в Москве завершен, сообщил президент РФ Владимир Путин. По его словам, Россия и страны Африки утвердили план сотрудничества до 2029 года.
«Не может не вызывать удовлетворение то, что в московском саммите приняли участие 21 лидер стран Африки, высокопоставленные делегации подавляющего большинства государств континента, руководители практически всех ведущих африканских интеграционных структур»,— сказал господин Путин на пресс-конференции с президентом Бурунди, действующим председателем Африканского союза Эваристом Ндайишимийе.
Российский президент выразил надежду, что Россия и страны Африки качественно и количественно нарастят товарооборот и улучшат его структуру. По словам господина Путина, нынешний товарооборот достигает $27 млрд в год, и это «только начало».