Власти Херсонской области объявили об эвакуации жителей трех округов из-за разрушения Каховской ГЭС

В связи с внезапным повышением уровня воды после разрушения Каховской ГЭС готовится плановая эвакуация населения, сообщила администрация Херсонской области. Первыми эвакуируют жителей трех округов — Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского.

«Внимание: жителям Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского округов необходимо собрать личные вещи, документы, взять продукты питания на 3 дня и питьевую воду. Прежде, чем покинуть свои жилые дома, следует отключить газ и воду»,— сообщила в Telegram областная администрация.

Каховская ГЭС разрушилась сегодня, 6 июня. На территории Новокаховского городского округа ввели режим ЧС, там тоже эвакуируют людей. Власти Украины заявили, что 80 населенных пунктов оказались под угрозой затопления. Кремль назвал разрушение ГЭС диверсией со стороны Украины, Киев возложил вину на Москву.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер