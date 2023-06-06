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Зеленский из-за разрушения Каховской ГЭС собирает экстренное заседание Совета нацбезопасности Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время проведет срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны, сообщил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов. Ночью сегодня, 6 июня, была частично разрушена плотина Каховской ГЭС.

«Президент Украины Владимир Зеленский в связи с подрывом дамбы Каховского водохранилища принял решение о проведении экстренного заседания СНБО Украины»,— сообщил господин Данилов в своем аккаунте в Twitter. Когда именно состоится заседание, он не уточнил.

О подрыве Каховской ГЭС стало известно в ночь на 6 июня. Российская сторона обвинила в случившемся украинские Вооруженные силы: по данным властей Херсонской области РФ, армия Украины обстреляла гидроэлектростанцию из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ольха». Украинская сторона обвинила в случившемся РФ.

Что такое Каховская ГЭС

Что такое Каховская ГЭС

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ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщал о разрушении 11 из 28 пролетов Каховской ГЭС. По словам председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, скорость падения уровня воды в Каховском водохранилище составляет порядка 12 см в час. Из-за разрушения Каховской ГЭС на подконтрольной Украине территории была объявлена эвакуация.

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