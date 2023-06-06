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МАГАТЭ не видит угрозы ядерной безопасности на Запорожской АЭС из-за частичного разрушения Каховской ГЭС

В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) заявили, что не видят угрозы безопасности для Запорожской АЭС из-за частичного разрушения Каховской ГЭС.

«Эксперты МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции внимательно следят за ситуацией, нет прямой угрозы ядерной безопасности на станции»,— отмечается в сообщении, размещенном в аккаунте МАГАТЭ в Twitter.

В концерне «Росэнергоатом» (входит в состав «Росатома») также заявили, что на ситуации на Запорожской АЭС частичной разрушение Каховской ГЭС никак не скажется. «Никаких последствий для Запорожской АЭС произошедшее, безусловно, печальное событие не несет. Система охлаждения вне зоны риска»,— сообщил «Интерфаксу» советник главы «Росэнергоатома» Ренат Карчаа.

Что такое Каховская ГЭС

Что такое Каховская ГЭС

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О подрыве Каховской ГЭС стало известно в ночь на 6 июня. Российская сторона обвинила в случившемся украинские Вооруженные силы: по данным властей Херсонской области РФ, армия Украины обстреляла гидроэлектростанцию из реактивных систем залпового огня «Ольха». Украинская сторона обвинила в случившемся РФ.

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По словам мэра Новой Каховки Владимира Леонтьева, после частичного разрушения Каховской ГЭС уровень воды поднялся до пяти метров. Он утверждает, что, предположительно, восстановить гидроэлектростанцию после случившегося будет невозможно.

Александр Кислов

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