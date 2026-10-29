Лантратова сообщила о соблюдении режима тишины в Алешках
Обе стороны соблюдают режим тишины в Алешках Херсонской области. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.
«Мы видим, что режим тишины полностью сохраняется, никаких инцидентов за этот период времени не было»,— сказала госпожа Лантратова в эфире «Россия 24». Она добавила, что военнослужащие сейчас проводят разминирование дороги и другие необходимые инженерно-технические работы.
Город Алешки находится на линии боевого соприкосновения. В городе остаются 2-6 тыс. человек. С 27 октября по 1 ноября в городе действует режим прекращения огня для эвакуации жителей и доставки гуманитарной помощи. Миссия проводится при координации первой леди США Мелании Трамп.