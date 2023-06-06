«Росатом»: разрушение Каховской ГЭС не угрожает безопасности ЗАЭС

Обрушение плотины на Каховской ГЭС не несет угрозы безопасности Запорожской АЭС, говорится в Telegram-канале издания российской атомной отрасли «Страна Росатом». Утверждается, что ситуация на ЗАЭС контролируется персоналом станции.

По данным издания, пять блоков ЗАЭС находятся в режиме «холодный останов», один — в режиме «горячий останов». Уровень воды в пруду-охладителе не изменился и составляет 16,67 м.

«Вода, охлаждающая бассейны выдержки отработавшего ядерного топлива,— это замкнутый контур, который не имеет контакта с окружающей средой и водой Каховского водохранилища. Система отвода тепла к конечному поглотителю может пополняться как водой Каховского водохранилища, так и несколькими альтернативными источниками»,— сказал директор Запорожской АЭС Юрий Черничук.

В Херсонской области сегодня, 6 июня, была разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев назвал причиной обстрел. По данным экстренных служб, подтопление грозит 80 населенным пунктам. Власти Херсонской области допустили эвакуацию прибрежных населенных пунктов. На подконтрольной Украине территории эвакуация уже объявлена, Владимир Зеленский собирает экстренное заседание Совета нацбезопасности.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер