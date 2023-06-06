Кремль назвал разрушение Каховской ГЭС диверсией со стороны Украины

Каховская ГЭС обрушилась в результате преднамеренной диверсии со стороны Украины, утверждает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, это ЧП может повлечь очень тяжелые последствия для десятков тысяч жителей региона, а также привести к экологическим проблемам. Все обвинения в адрес Москвы он отверг.

Господин Песков во время пресс-колла рассказал, что Владимир Путин получает доклады по линии Минобороны и других служб о том, что творится вокруг Каховской ГЭС. «Здесь мы можем уже сейчас однозначно заявить, что речь идет о преднамеренной диверсии украинской стороны... Кроме того, однозначно, что эта диверсия ставила в качестве одной из целей лишить Крым воды. Падает уровень воды в водохранилище и, соответственно, сокращается подача в канал, резко сокращается»,— сказал представитель Кремля.

На уточняющий вопрос «Ъ» о возможных последствиях разрушения ГЭС для водоснабжения Крыма и Запорожской АЭС пресс-секретарь ответил: «По Запорожской атомной электростанции — там есть тема охлаждения, пока мы слышали заявления от экспертов о том, что сейчас никакой угрозы нет, опасности нет. Но здесь за детальной информацией нужно обращаться к специалистам».

В ответ на вопрос о том, какие могут предпринять шаги для, в частности, решения проблем с водоснабжением Крыма, Дмитрий Песков сказал, что «в водоснабжении Крыма предпринимались энергичные шаги еще до того, как вернули к жизни» Северо-Крымский канал. «Поэтому определенные наработки есть, есть определенный запас прочности имеется ввиду уровень воды там в водохранилище. А в остальном — ну, ситуация только возникла, специалисты работают»,— добавил он.

Каховская ГЭС разрушилась сегодня, 6 июня. Москва и Киев проводят эвакуацию, на территории Новокаховского городского округа ввели режим ЧС, там тоже эвакуируют людей. Власти Украины заявили, что 80 населенных пунктов оказались под угрозой затопления. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Северо-Крымский канал может обмелеть из-за разрушения ГЭС.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер