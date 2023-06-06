Разрушение Каховской ГЭС может грозить подтоплением 80 населенных пунктов

Разрушено 11 из 28 пролетов Каховской ГЭС, сообщили ТАСС в экстренных службах. По их данным, сейчас происходит каскадное разрушение станции.

«В зону подтопления могут попасть 80 населенных пунктов»,— сказал собеседник агентства. Он уточнил, что вода сейчас движется на Казанский и Переславский острова.

Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев заявил, что сегодня, 6 июня, в Херсонской области была разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. По его словам, это произошло из-за обстрела. Объявлена эвакуация на подконтрольной Украине территории. Господин Леонтьев сказал «РИА Новости», что порядка 300 домов в Корсунке и Днепрянах, находящихся ниже Новой Каховки, могут попасть в зону подтопления.

Российские власти не видят необходимости в эвакуации Новой Каховки и утверждают, что опасности для Запорожской АЭС нет. Киев и Москва обвиняют друг друга в разрушении ГЭС.

Лаура Кеффер