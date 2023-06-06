Мэр Новой Каховки заявил о затоплении города

Новую Каховку затопило после обрушения Каховской ГЭС, заявил глава городского округа Владимир Леонтьев. В интервью «Ъ FM» он сказал, что ГЭС разрушена полностью и не подлежит восстановлению, а вода поднялась более чем на 10 м.

По его словам, затоплена часть улиц города и населенных пунктов ниже по течению — в частности, Днепряны и Корсунка. Также вода дошла до Днепровского проспекта, который находится в центре, и он «уже затоплен весь», сказал мэр. Однако, как утверждает господин Леонтьев, среди граждан паники нет. «Есть электроэнергия, связь, правда, не очень хорошая. Населенные пункты ниже по течению остались без электроэнергии по причине и разрушения опор, и того, что подстанции подтопило»,— сказал он.

По версии мэра, в худшем варианте уровень воды поднимется до 12 м. Власти рассчитывают, что в течение 72 часов с момента прорыва вода уйдет. «После этого объем работ, которые придется осуществлять, грандиозный. Сейчас около 600 домов, которые расселяются прямо в настоящий момент, которые подтапливаются»,— добавил Владимир Леонтьев.

Позднее в интервью «России 1» мэр заявил, что «город затоплен». «Посмотрите, что творится за окном: город затоплен»,— сказал господин Леонтьев в эфире телеканала «Россия 1», показав вид из окна городской администрации.

ГЭС разрушилась сегодня, 6 июня. Москва и Киев возлагают вину за ЧП друг на друга. На подконтрольной Украине территории объявили эвакуацию, власти заявили, что 80 населенных пунктов находятся под угрозой затопления. Также эвакуация проводится в Новой Каховке, а на территории Новокаховского городского округа ввели режим ЧС. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Северо-Крымский канал может обмелеть из-за разрушения ГЭС.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер