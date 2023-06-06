МИД Украины призвал созвать Совбез ООН из-за обрушения Каховской ГЭС

МИД Украины предложил созвать срочное заседание Совета Безопасности ООН в связи с обрушением Каховской ГЭС. В ведомстве заявили, что под угрозой затопления оказались десятки населенных пунктов по обе стороны Днепра, а из-за снижения уровня воды в Каховском водохранилище может возникнуть опасность инцидента на Запорожской АЭС. Киев обвинил в подрыве ГЭС российскую сторону.

«Подрыв дамбы Каховской ГЭС — техногенный и экологический терроризм, величайшая техногенная катастрофа в Европе за последние десятилетия»,— говорится в пресс-релизе на сайте украинского МИДа.

По итогам заседания Совета нацбезопасности и обороны глава МИД Украины Дмитрий Кулеба согласовал перечень действий ведомства, который включает созыв Украиной срочного заседания СБ ООН, вынесение вопроса ЧП на Каховской ГЭС на заседание Совета управляющих МАГАТЭ, а также задействование Механизма гражданской защиты Евросоюза (ЕС). Киев призвал страны G7 и ЕС усилить санкции против России, в том числе распространив ограничения на российскую ракетную индустрию и атомную отрасль.

Каховская ГЭС разрушилась сегодня, 6 июня. На подконтрольной Украине территории объявили эвакуацию, власти заявили, что 80 населенных пунктов оказались под угрозой затопления. На территории Новокаховского городского округа ввели режим ЧС, там тоже эвакуируют людей. В Новой Каховке затоплено несколько улиц. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Северо-Крымский канал может обмелеть из-за разрушения ГЭС.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер