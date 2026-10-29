В Минфине РФ сочли нецелесообразными менять налогообложение в нефтяной отрасли

«В настоящее время наши нефтяные компании в очень сжатые сроки устраняют тот урон, который причиняется их НПЗ, и обеспечивают Россию, наших потребителей нефтепродуктами. В этих условиях мы полагаем, что трогать налогообложение нефтегазовой отрасли не имеет смысла»,— сказал господин Сазанов во время выступления в Госдуме (цитата по «РИА Новости»).