В Минфине РФ сочли нецелесообразными менять налогообложение в нефтяной отрасли
Минфин России считает нецелесообразным менять налогообложение в нефтяной отрасли, поскольку нефтяные компании сейчас восстанавливают НПЗ. Об этом заявил заместитель министра финансов Алексей Сазанов.
«В настоящее время наши нефтяные компании в очень сжатые сроки устраняют тот урон, который причиняется их НПЗ, и обеспечивают Россию, наших потребителей нефтепродуктами. В этих условиях мы полагаем, что трогать налогообложение нефтегазовой отрасли не имеет смысла»,— сказал господин Сазанов во время выступления в Госдуме (цитата по «РИА Новости»).
Замминистра отметил, что сейчас самый высокий уровень налоговой нагрузки наблюдается именно в нефтяной отрасли. По его словам, Минфин хочет дать отрасли время «спокойно работать и выполнять ту государственную функцию, которую они сейчас успешно выполняют».