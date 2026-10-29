Численность сотрудников «Яндекса» сократилась на 5%

Рост рекламных доходов группы замедлился с 15% до 10%, до 379 млрд руб. В компании заявили “Ъ”, что на динамику выручки влияют как общие рыночные условия, так и решения самой компании: «В третьем квартале мы работали в условиях замедления потребительского спроса и рекламного рынка. Еще один фактор — эффект высокой базы прошлого года на фоне значительного увеличения масштабов бизнеса». Там добавляют, что делают акцент «не на максимизации выручки любой ценой», а на прибыльном и устойчивом росте бизнеса. Рост доходов направления «Городские сервисы» за девять месяцев замедлился с 39% до 16%, до 648,8 млрд руб., у «поисковых сервисов и ИИ» рост замедлился с 13% до 4%, до 404,7 млрд. В «персональных сервисах» рост замедлился с 72% до 33% (202,3 млрд руб.). Выручка «автономных технологий» составила 0,4 млрд руб. за девять месяцев.