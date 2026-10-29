Численность сотрудников «Яндекса» сократилась на 5%
Компания пересматривает процессы поддержки и работы с данными
«Яндекс» 29 октября подвел итоги третьего квартала и девяти месяцев 2026 года. Выручка ИТ-корпорации за девять месяцев выросла на 16%, до 1,17 трлн руб., чистая прибыль — на 46%, до 128,1 млрд. При этом компания оптимизирует работу с персоналом — сокращения в «Яндексе» за третий квартал составили 5%.
Общая численность персонала холдинга «Яндекс» в третьем квартале и за девять месяцев сократилась на 5%, до 90,6 тыс. человек. За аналогичный период 2025 года общая численность персонала, напротив, росла на 5% и достигла 95 тыс. В компании сокращения “Ъ” объясняют пересмотром процессов в поддержке, разметке данных, логистике и бэк-офисе: «Общая численность персонала также включает сотрудников поддерживающих и операционных функций».
Рост выручки «Яндекса» в третьем квартале замедлился с 32% до 12%, показатель составил 411 млрд руб., а по итогам девяти месяцев он снизился с 33% до 16%, до 1,17 трлн руб., следует из отчетности холдинга по итогам третьего квартала.
Скорректированная чистая прибыль за январь—сентябрь выросла на 46%, до 128,1 млрд. Скорректированный показатель EBITDA по итогам девяти месяцев вырос на 30%, до 250 млрд руб. Соотношение скорректированного чистого долга к скорректированному показателю EBITDA, рассчитанному накопленным итогом за последние четыре квартала, составило 0,005. Рост прибыльности и значительный резерв ликвидности позволяют компании сохранять низкую долговую нагрузку и финансовую устойчивость, отмечают в «Яндексе». Общий долг «Яндекса» в третьем квартале вырос на 16% год к году, до 296,4 млрд руб., чистый долг при этом сократился на 98%, до 1,6 млрд руб. Операционные расходы группы выросли на 12% за девять месяцев, до 999 млрд. «Долговая нагрузка "Яндекса" остается на очень низком уровне. При ее оценке важно учитывать не только размер долговых обязательств, но и динамику финансовых показателей компании. Финансовые результаты бизнеса растут значительно быстрее долговых обязательств»,— говорят в компании.
Рост рекламных доходов группы замедлился с 15% до 10%, до 379 млрд руб. В компании заявили “Ъ”, что на динамику выручки влияют как общие рыночные условия, так и решения самой компании: «В третьем квартале мы работали в условиях замедления потребительского спроса и рекламного рынка. Еще один фактор — эффект высокой базы прошлого года на фоне значительного увеличения масштабов бизнеса». Там добавляют, что делают акцент «не на максимизации выручки любой ценой», а на прибыльном и устойчивом росте бизнеса. Рост доходов направления «Городские сервисы» за девять месяцев замедлился с 39% до 16%, до 648,8 млрд руб., у «поисковых сервисов и ИИ» рост замедлился с 13% до 4%, до 404,7 млрд. В «персональных сервисах» рост замедлился с 72% до 33% (202,3 млрд руб.). Выручка «автономных технологий» составила 0,4 млрд руб. за девять месяцев.
В компании заявили, что ИИ и автономные технологии остаются ключевыми стратегическими направлениями «Яндекса».
«Компания сохраняет планы по развитию ИИ и продолжит разрабатывать собственные фундаментальные модели, в том числе для развития "Алисы AI". "Яндекс" намерен ускорять внедрение искусственного интеллекта в продукты и сервисы для пользователей и бизнеса»,— отметили в компании. Также «Яндекс» не намерен увеличивать объем капитальных затрат: «Компания заблаговременно инвестировала в развитие резервных мощностей и закупку необходимого оборудования: за девять месяцев 2026 года инвестиции составили 115 млрд руб.».
В «Яндексе» также заявили, что в текущей отчетности не учитывали влияние атак БПЛА на дата-центры компании в октябре, так как эти события произошли после окончания отчетного периода: «Компания продолжает оценивать последствия атак на дата-центры». За 7–11 октября БПЛА атаковали три ЦОДа компании «Яндекс»: в Рязанской и Владимирской областях, а также в Калуге. Однако, как следует из отчетности, «Яндекс» отказался от ранее опубликованных прогнозов по выручке и скорректированной EBITDA на 2026 год. «После октябрьских атак на дата-центры компания столкнулась с дополнительными внешними факторами, которые затрудняют оценку финансовых результатов до конца года. "Яндекс" рассмотрит возможность возобновить публикацию прогнозов начиная со следующего квартала»,— сообщила компания 29 октября.