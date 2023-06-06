Верхняя часть Каховской ГЭС разрушена, идет затопление

В Херсонской области разрушена верхняя часть Каховской ГЭС, сообщил мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев. По его словам, это произошло из-за обстрела. Объявлена эвакуация на подконтрольной Украине территории. Российские власти не видят необходимости в эвакуации Новой Каховки, утверждается, что опасности для Запорожской АЭС нет.

«Было несколько попаданий в два часа ночи в верхнюю часть ГЭС, где находятся шандоры, где непосредственно находятся задвижки, и ее снесло. Дамба не разрушена, и это огромное счастье»,— сказал господин Леонтьев «РИА Новости».

Глава Новой Каховки рассказал «Интерфаксу», что ночью был «ряд многочисленных ударов по Каховской ГЭС». По его словам, ситуация контролируемая и эвакуация населения пока не требуется. «Однако мы все находимся на рабочих местах и готовимся к самым плохим последствиям, но надеемся, что их не будет»,— добавил господин Леонтьев.

Уровень воды пока поднялся на 2,5 метра. На месте работают сотрудники Новокаховского городского округа.

МВД Украины сообщило, что потенциально в зону подтопления могут попасть села Николаевка, Ольговка, Лево, Тягинка, Понятовка, Ивановка, Токаревка, Понятовка, Приднепров и частично город Херсон (остров Корабел). Жителям подтапливаемых территорий рекомендовано выключить все электроприборы, взять документы и вещи первой необходимости и следовать указаниям спасателей. Глава украинской областной администрации Херсонской области объявил эвакуацию с территорий, которым угрожает подтопление на правом берегу Днепра, левый берег находится под контролем России.

Критической опасности для Запорожской АЭС разрушение задвижек Каховской ГЭС не представляет, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Хотя надо в срочном порядке это решать, потому что в среднесрочной и долгосрочной перспективе — это проблема, касающаяся и безопасности АЭС, должного обеспечения необходимыми объемами станции»,— сказал он ТАСС.

Всего сообщалось три возможные версии разрушения. Видео последствий разрушений на Каховской ГЭС было опубликовано в ночь на 6 июня в нескольких Telegram-каналах. Изначально в них сообщалось, что это произошло в результате атаки со стороны украинских войск. Утром мэр Новой Каховки называл информацию о подрыве бредом и трижды сказал, что «все нормально». Однако позднее он обвинил Украину в обстреле и назвал это терактом. Украинские военные обвинили в подрыве Россию.

В Telegram-каналах также распространялась версия о том, что возможной причиной стали прошлые повреждения. Эту же информацию приводил источник ТАСС до того, как власти Новой Каховки обвинили в произошедшем Украину. Собеседник госагентства отмечал, что «ночью было тихо, прилетов не было», а плотина «не выдержала, одна опора рухнула, и пошло затопление». Владимир Рогов также считает, что «подрыва не было».

Леонид Уварчев