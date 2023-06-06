Минэнерго Украины: из-за разрушения Каховской ГЭС есть угроза подтопления энергообъектов в Херсоне

Из-за обрушения Каховской ГЭС в Херсоне обесточены почти 12 тыс. потребителей и возможны проблемы с водоснабжением, сообщило Минэнерго Украины. По его данным, существуют риски подтопления энергообъектов в Херсонской области, в частности Херсонской ТЭЦ.

«Несмотря на постепенное понижение уровня воды, прямой угрозы для оккупированной станции нет. Эксперты "Энергоатома" постоянно мониторят ситуацию»,— говорится в пресс-релизе министерства. Там добавили, что энергетическая система Украины работает стабильно.

Каховская ГЭС обрушилась сегодня, 6 июня. Москва и Киев возлагают вину друг на друга, обе стороны проводят эвакуацию своих граждан. По данным Украины, 80 населенных пунктов оказались под угрозой затопления. Украинский МИД призвал созвать Совбез ООН из-за инцидента. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Северо-Крымский канал может обмелеть из-за разрушения ГЭС.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер