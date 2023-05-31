Смартфоны меняют ориентацию

Уход иностранных производителей еще в 2022 году запустил процесс трансформации российского рынка смартфонов: потребители переключились на известные и новые китайские бренды (Xiaomi, Realme, Tecno, Vivo и др.). Вместе с тем российские производители решили воспользоваться ситуацией и анонсируют выход своих устройств, произведенных в стране, среди них такие бренды, как F+, «Рутек», Yadro и др. В этот раз компании не повторят судьбу Yota Devices и «Яндекс.Телефон», но даже при благоприятных условиях им будет трудно конкурировать с китайскими вендорами в потребительском сегменте, считают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

После начала военной операции на Украине многие иностранные вендоры электроники начали ограничивать поставки своих смартфонов в РФ, среди них и лидеры российского рынка потребительских телефонов — американская Apple и южнокорейская Samsung. Кроме того, иностранные компании начали ограничивать работу своих сервисов на территории РФ и удалять приложения банков из Google Play и App Store.

На этом фоне доля бывших лидеров в сегменте смартфонов на российском рынке начала стремительно сокращаться. Так, к концу 2022 года лидером в этом сегменте стала китайская Xiaomi и ее суббренд Poco, занявшие 33% рынка в штуках. При этом доля Samsung в штуках снизилась на 51%, китайской Honor — на 47%, Huawei — на 33%, а Apple — на 45%. В то же время Tecno, Realme и Vivo, наоборот, показали наибольший темп роста продаж: спрос на Vivo увеличился на 20%, Realme — на 122%, а Tecno — на 563%. В деньгах лидером по-прежнему осталась Apple, однако и тут ее доля сокращается. (см. “Ъ” от 8 декабря 2022 года). Продажи смартфонов от Apple и Samsung начали расти только у неофициальных продавцов на классифайдах «Авито» и «Юла» (см. “Ъ” от 29 апреля).

В госсекторе стали предъявляться повышенные требования к безопасности систем. Так, в марте текущего года сотрудникам внутриполитического блока администрации президента (АП) было рекомендовано отказаться от использования смартфонов американской Apple. Тогда в АП рекомендовали перейти на смартфоны на системе Android или на системе «Ростелекома» ОС «Аврора» (см. “Ъ” от 20 марта). Незадолго до этого «Ростелеком» предлагал правительству направить около 480 млрд руб. на разработку и производство российских смартфонов на системе «Аврора»: по плану оператора к 2030 году в РФ должно было реализоваться около 70 млн отечественных устройств (см. “Ъ” от 17 ноября 2022 года). Однако позже правительство начало обсуждать проект по созданию российского Android на основе открытого кода Android Open Source Project (AOSP). Среди разработчиков назывались VK, «Сбер», «Яндекс» и др. (см. “Ъ” от 17 марта). Также VK после удаления российских приложений из Google Play и App Store запустил свой маркетплейс приложений RuStore (см. “Ъ” от 25 мая 2022 года).

Помимо софта российские компании начали активно вкладываться в локализацию производства смартфонов и планшетов внутри страны. Так, в феврале основатель Национальной компьютерной корпорации Александр Калинин объявил о запуске проекта по производству розничной линейки отечественных смартфонов. В производство запланированы инвестиции в размере 10 млрд руб., а к 2026 году компания рассчитывает занять 10% рынка смартфонов (см. “Ъ” от 28 февраля). Компания Yadro (входит в ИКС холдинг) на своем сайте анонсировала выпуск планшетов на системе Android (см. “Ъ” от 5 апреля). Позже F+ tech анонсировал российский смартфон и планшет на ОС «Аврора», который будет собираться в Калининградской области (см. “Ъ” от 17 апреля). А зеленоградский контрактный производитель электроники «Рутек» заявил о планах налаживания выпуска собственных смартфонов и планшетов на отечественной ОС «Роса» в 2023 году (см. “Ъ” от 21 апреля).

«Прежде всего изменилась геополитическая ситуация в мире и, как следствие, обострились задачи импортозамещения. В условиях ухода зарубежных вендоров необходимы гарантированные решения, обеспечивающие связь как для государственных целей, так и для повседневных нужд независимо от санкций»,— заявил представитель концерна «Автоматика» (входит в госкорпорацию «Ростех»). По его мнению, в текущей ситуации российские вендоры сосредоточены на продаже устройств в корпоративном сегменте, однако при этом массовый потребитель также начинает интересоваться отечественным смартфоном. Представитель «Автоматики» считает, что российские смартфоны в скором будущем смогут занять значимую долю на отечественном рынке, однако для этого необходимо снизить цену устройств с помощью господдержки.

Одной из основных причин локализации производства российских вендоров в РФ может являться отказ Google от прямой выдачи лицензий на свои сервисы (YouTube, Google Play и др.) для китайских контрактных производств. В свою очередь, китайские компании уже начали предупреждать отечественных вендоров о возможном прекращении сотрудничества из-за американского правообладателя ПО (см. “Ъ” от 11 апреля). Из-за этого некоторые российские компании начали открывать производства в РФ, а также провозглашать себя международными организациями, чтобы обойти юридические проблемы с Google. В связи с этим по итогам первого квартала 2023 года поставки отечественных брендов смартфонов в РФ сократились с 2% общего объема импорта гаджетов до 0,1% (см. “Ъ” от 17 апреля).

«Ранее все российские смартфоны производились в Китае полностью на иностранных компонентах. Если рассматривать устройства Yota и "Яндекса", то их смартфоны были более дорогими и при этом технологически более отсталыми по сравнению с китайскими конкурентами, поэтому эти проекты не были успешными»,— рассуждает генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков.

В конце 2010 года глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов представил тогдашнему президенту РФ Дмитрию Медведеву российский смартфон от Yota Devices. При старте производства гаджета в Китае продажи устройства не превзошли ожиданий, и в 2019 году компания обанкротилась и перешла во владение китайской China Baoli Technologies. В 2018-м «Яндекс» представил собственный смартфон — тогда эксперты считали, что компании удастся продать около 100 тыс. устройств (см. “Ъ” от 5 декабря 2018 года). Однако уже через год «Яндекс» заморозил проект. Компании удалось продать всего около 18 тыс. смартфонов (см. “Ъ” от 7 ноября 2019 года).

По словам господина Кускова, сейчас основная цель российских разработчиков — организация производства устройств внутри страны с локализацией компонентов в 20–25%, так как некоторые иностранные фабрики опасаются санкционного давления и отказывают в сотрудничестве: «Однако даже при таком плане существуют проблемы с импортными производственными линиями и производством компонентов».

Аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицин считает, что российские смартфоны могут быть востребованы среди потребителей из госсектора и корпораций, где критическим является вопрос безопасности данных. Компании, производящие компьютеры, осваивают производство смартфонов с прицелом в первую очередь на госсектор, отмечает он: «Что касается потребительского рынка, то в связи с высоким уровнем конкуренции в обычных условиях требуются большой масштаб операций и высокие затраты на маркетинг». Он считает, что конкурировать с уже сформировавшимися экосистемами американских компаний на потребительском рынке сложно, поэтому отечественным компаниям необходимо сконцентрироваться на нуждах госсектора и удовлетворить их наиболее полно: «Это та рыночная ниша, которую занять можно».

Попытки производить смартфоны в России не новый тренд, они предпринимаются давно, говорит исполнительный директор F+ tech Михаил Волков. По его словам, из-за санкционного ограничения вендоры стараются локализовать производство смартфонов в РФ, но по-прежнему зависимы от иностранных компонентов. По словам господина Волкова, в России осуществляется пайка плат, поверхностный монтаж, сборка смартфонов, калибровка, прошивка, а также началось портирование российских мобильных ОС. «Сейчас российские компании разрабатывают смартфоны в основном для корпоративного сектора, так как пока не наступило время для экспериментов и нужно работать на сегмент, в котором есть деньги, а это бизнес и госсектор»,— признает он, добавляя, что на данный момент конкурировать с китайскими брендами при их объемах создания пользовательских смартфонов, производственной базе и технологиях отечественные производители пока не могут. Однако исполнительный директор F+ tech считает, что через пару лет устройства на отечественных ОС будут восприниматься как стандарт, полностью замещающий и удовлетворяющий спрос — сначала на корпоративном рынке, а со временем и на потребительском.

Тимофей Корнев