«Яндекс» снял трубку

Розничные сети полностью распродали смартфоны «Яндекс.Телефон». По данным источников “Ъ”, за все время продаж покупатели активировали всего 18 тыс. смартфонов. Устройство оказалось нишевым продуктом с рядом технических недоработок, констатируют эксперты. «Яндекс» обсуждает различные варианты развития направления, но выпуск новой версии смартфона анонсировать пока не готов.

Российские ритейлеры завершили продажи «Яндекс.Телефона», выяснил “Ъ”. Продавцы перестали размещать объявления о его продаже на «Яндекс.Маркете» с прошлой недели. Информация о продаже единственного образца «Яндекс.Телефона» за 6995 руб. пропала с сайта «М.Видео» вечером 6 ноября. Телефон раскуплен в розничных магазинах, подтвердили “Ъ” в пресс-службе «Яндекса».

Продажи «Яндекс.Телефона» стартовали 6 декабря 2018 года в магазине «Яндекса» по цене 17 990 руб. Устройство также продавалось в «М.Видео—Эльдорадо», салонах «Вымпелкома», интернет-магазине «Беру» (совместное предприятие «Яндекса» и Сбербанка), DNS и других. После старта продаж ритейлеры сообщали о слабом спросе. В феврале 2019 года цена «Яндекс.Телефона» была снижена на 4 тыс. руб., а в июне сети начали продавать его уже по 9990 руб.

«"Яндекс.Телефон" в целом вызывал интерес в течение всего года. Но в то же время оставался скорее нишевым предложением на фоне уже завоевавших популярность брендов»,— сообщила “Ъ” представитель «Вымпелкома».

По ее словам, пик продаж пришелся на август, когда цену снизили до 7990 руб. В августе в салонах операторов связи было продано 5,5 тыс. «Яндекс.Телефонов», в сентябре — 4,5 тыс., рассказал источник “Ъ”, знакомый с их данными. По его словам, за весь период продаж в сетях связи было активировано 18 тыс. «Яндекс.Телефонов». Для сравнения: по данным GS Group, Samsung только за первое полугодие 2019 года ввезла в Россию 4,9 млн смартфонов, а например, российский бренд Inoi — 869 тыс. телефонов, включая кнопочные.

В сети Tele2 с декабря 2018-го по май текущего года число активаций «Яндекс.Телефонов» составляло в среднем 130 в месяц, сообщили в пресс-службе оператора. В Tele2 также зафиксировали пик в августе — 2,3 тыс. активаций за месяц. С января по октябрь в сети «МегаФона» было зарегистрировано почти 5 тыс. «Яндекс.Телефонов», сообщили в компании.

Борис Добродеев, гендиректор Mail.ru Group, в интервью “Ъ” 6 июня Зачем производить свой смартфон, когда рынок уже насыщен, есть большое количество успешных производителей. Допустим, мы займем 5–10% рынка. Чем нам это поможет?

Вице-президент по закупкам и развитию бизнеса «Связного» Михаил Комков с тезисом о коммерческой неудаче смартфона не согласен.

«На протяжении продаж в нашей сети мы наблюдали устойчивый спрос. Мы уже распродали всю партию и обсуждаем различные варианты сотрудничества»,— рассказал господин Комков. В «М.Видео—Эльдорадо» продажи соответствовали ожиданиям, сообщили в рителейре.

В самом «Яндексе» смартфон считают успешным экспериментом.

«Мы сделали ставку в первую очередь на программную составляющую: хотели показать, как может работать экосистема "Яндекса" в оптимальном виде, когда "Алиса" встроена прямо в железо. И нам удалось показать рынку, в каком направлении мы можем работать с производителями смартфонов»,— отметили в пресс-службе компании. Там добавили, что по итогам проекта обсуждают различные варианты развития направления, но пока не готовы делиться точными планами.

В третьем квартале 2019 года выручка «Яндекса» от продажи гаджетов, включая «Яндекс.Станцию» и «Яндекс.Телефон», составила 278 млн руб., следует из отчетности компании, это направление внесло отрицательный вклад в EBITDA в 202 млн руб.

Затраты «Яндекса» на разработку и производство смартфона и сопутствующие расходы составили 300 млн руб., оценивает аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Позиционирование и ценовую политику «Яндекса» в отношении смартфона он считает «изначально неверными». По его мнению, «китайский индустриальный» дизайн устройства не вызвал интереса у потребителей, а ряд недоработок в программной части привел к тому, что вторая камера в смартфоне так и не заработала. «В результате удалось реализовать только одну партию устройств — 20 тыс., при этом дисконт от закупочной стоимости составил около 50%»,— говорит он. Развивать это направление «Яндексу» не имеет смысла, категоричен аналитик.

«Яндекс» вышел на рынок со средним по техническим характеристикам смартфоном, неизвестным на этом рынке брендом и ценой, превышающей зарубежные аналоги, констатирует гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. Тем не менее компании есть смысл пробовать себя в разных сферах, считает эксперт, а для успеха второго телефона, если он будет, будет важна именно «оптимальная ценовая характеристика».

Юлия Степанова, Юлия Тишина, Дмитрий Шестоперов