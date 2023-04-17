«Аврора» берет курс на Калининград

Российский производитель и дистрибутор электроники F+ tech представил смартфон и планшет на ОС «Аврора», которые хочет внести в реестр отечественных продуктов для получения государственных льгот. Технику будут выпускать в Калининграде, там же планируется устанавливать ОС. Раньше систему портировала дочерняя структура ее разработчика «Ростелекома», но из-за ограниченных ресурсов производители ожидали адаптации ОС до полугода. Но эксперты сомневаются, что новая схема улучшит перспективы устройств F+ tech: до сих пор спрос на технику на «Авроре» был низким.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

F+ tech (головная структура группы «F+ tech-Марвел») разработала мобильное рабочее место для корпоративного и госсектора на ОС «Аврора», рассказали “Ъ” в компании. Речь идет о планшете Life Tab Plus и смартфоне R570, на них будет предустановлен антивирус «Лаборатории Касперского» и пакет «МойОфис». Компания хочет заявить эти решения как программно-аппаратный комплекс (ПАК) и войти в реестр Минцифры: «В дальнейшем программный состав ПАК будет масштабироваться в зависимости от потребностей заказчика для замены решений зарубежных производителей».

В конце 2022 года Минцифры внесло ПАК в реестр российского программного обеспечения. Попавшим в реестр компаниям предоставляются льготы в виде снятия налога на прибыль, страховые взносы по ставке 7,6%, продажа продукции без НДС. По информации Минцифры, сейчас в реестре более 16 тыс. позиций.

В Минцифры “Ъ” уточнили, что оборудование F+ tech может попасть в реестр, если будет соответствовать требованиям для ПАК. В Минпромторге не ответили “Ъ”. По словам главы совета ТПП РФ по развитию цифровой экономики Николая Комлева, перед подачей в реестр Минцифры в качестве ПАК F+ tech придется доказать, что данная версия ОС «Аврора» не может работать на другом устройстве: «В определении ПАК записано, что таковым считается оборудование, чей софт и "железо" не может функционировать друг без друга». В то же время господин Комлев полагает, что на первом этапе формирования реестра ПАК Минцифры «может принимать большинство заявок, а после его наполнения начать постепенно ужесточать требования».

В F+ tech уточнили, что устройства будут собираться на контрактных мощностях в Калининграде, ОС «Аврора» планируется устанавливать на заводе: «Текущие мощности позволяют F+ tech поставлять ежегодно более 500 тыс. ПАК».

Источник “Ъ” на рынке электроники объясняет важность именно такой организации тем, что из-за отсутствия у компании «Открытая мобильная система» (ОМП, разрабатывает ОС «Аврора», принадлежит «Ростелекому») достаточного количества ресурсов, оборудования и сотрудников «Аврору» получается адаптировать всего на несколько устройств в год: «Производителям была передана часть работы по портированию ОС, но так как финальную стадию делает ОМП, процесс идет медленно и новых устройств на ОС "Аврора" массово не появляется». Другой собеседник “Ъ” на рынке электроники отметил, что портирование ОС «Аврора» обычно занимало около полугода, а при любых аппаратных изменениях необходима доработка ОС, что снова заставляет разработчиков отдавать устройства на тестирование в ОМП.

Раньше ОС «Аврора» развивалась в модели, похожей на Apple, при которой портирование и адаптация операционной системы под каждое выпускаемое устройство выполнял разработчик ОС, подтвердил старший вице-президент по IT ПАО «Ростелеком» Кирилл Меньшов. По его словам, из-за расширения количества производителей совместно с Минпромторгом принято решение, что портированием ОС и ее поддержкой производители будут заниматься самостоятельно.

В то же время, подчеркивает один из источников “Ъ”, несмотря на новую схему, «рабочее мобильное место F+ tech не сильно отличается от уже существующих гаджетов на ОС "Аврора"» (их также разрабатывают «Аквариус», «Байтерг», НИИ «Масштаб» и др.). Перспективы таких устройств сомнительны, уверен собеседник “Ъ”, во всяком случае, за последние годы «значительного прорыва в решениях на "Авроре" не наблюдается, несмотря на все, казалось бы, способствующие обстоятельства».

Тимофей Корнев