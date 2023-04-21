Одинокая система ищет смартфон

Структуры бывшего министра связи Леонида Реймана планируют наладить в 2023 году производство потребительской электроники с собственной мобильной и десктопной операционной системой РОСА. Речь идет о смартфонах, планшетах и ноутбуках — их сборку в Зеленограде обеспечит «Рутек». В дальнейшем планируется наладить поставки электроники в государственный и корпоративный сегменты. Такие планы уже есть у F+tech, которая планирует выпуск смартфонов на операционной системе «Ростелекома» «Аврора». Источники “Ъ” смотрят на проект господина Реймана скептически: мобильная ОС РОСА, по их оценке, выглядит сырой даже на фоне «Авроры».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Российский контрактный производитель вычислительной техники и телеком-оборудования «Рутек» на базе своего производства в Зеленограде начнет сборку смартфонов, планшетов и ноутбуков с предустановленной на них компьютерной и мобильной операционной системой РОСА в 2023 году, рассказал “Ъ” представитель «Рутека». Он отмечает, что в «Рутеке» сосредоточены на создании устройств с высоким уровнем кибербезопасности. Гендиректор разработчика ОС «НТЦ ИТ РОСА» Олег Карпицкий уточнил, что компания в 2024 году подаст заявку на включение этих устройств в реестр программно-аппаратных комплексов Минцифры. В министерстве “Ъ” заявили, что оборудование компании может быть включено в реестр, если будет соответствовать требованиям.

Первоначально ноутбуки, планшеты и смартфоны на ОС РОСА будут предназначены для государственного и бизнес-сектора, но позже можно будет выйти с этой продукцией и в потребительский сегмент, сообщил топ-менеджер. Собеседник, близкий к компании, добавил, что у мобильной ОС есть собственный маркетплейс, в котором присутствует около десяти приложений, каких именно, он не уточнил.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «НТЦ ИТ РОСА» принадлежит ООО «Альтернатива Капитал», бенефициаром которого является бывший министр связи Леонид Рейман. Учредителем «Рутека», по данным ЕГРЮЛ, также выступает господин Рейман. По итогам 2021 года выручка ООО «НТЦ ИТ РОСА» составила 46 млн руб., а убыток — 16,4 млн руб.

Сам Леонид Рейман подтвердил “Ъ” планы «Рутека» по выпуску смартфонов, ноутбуков и планшетов на российской ОС. В прошлом году стало известно, что господин Рейман планирует запустить в Зеленограде производство литий-ионных батарей для потребительской электроники (см. “Ъ” от 25 октября 2022 года).

Собеседник “Ъ” на рынке электроники предполагает, что «Рутек» может начать производство потребительской электроники совместно с F+tech (головная структура группы «F+tech-Марвел»), учредив с ней совместное предприятие. В апреле F+tech уже анонсировала запуск производства смартфонов и планшетов на ОС «Аврора» в Калининграде (см. “Ъ” от 17 апреля).

Доля десктопной операционной системы РОСА в госсекторе не превышает 3%, оценивает собеседник “Ъ” на рынке электроники. «Если говорить про мобильную ОС, то уже пару лет ее делают, но конкретики по этому проекту нет, ее никто не видел»,— говорит источник. Он добавляет, что для поставки госзаказчикам планшетов и смартфонов на РОСА вендору потребуется обеспечить устройства «серьезной криптозащитой, которая должна появиться в 2024–2025 годах»: «Без нее устройства могут быть задействованы только в каком-то государственном проекте с минимальными требованиями в области кибербезопасности».

«Рутек» может организовать сборку большого числа устройств для корпоративного и государственного сегментов, что в дальнейшем позволит добиться конкурентной цены для устройств и выйти на потребительский рынок, допускает исполнительный директор Ассоциации разработчиков и производителей электроники Иван Покровский: «Потенциал внедрения российской операционной системы зависит от поддержки со стороны разработчиков прикладного ПО и производителей оборудования». Другой собеседник “Ъ” на рынке электроники отмечает, что эта российская мобильная ОС выглядит перспективной только для корпоративного рынка, но с оговорками: «Мобильная версия ОС РОСА еще немного сырая даже по сравнению с "Авророй". К тому же под нее нет еще сколько-нибудь значимых приложений».

Тимофей Корнев