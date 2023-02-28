НКК вам позвонит

Основатель Национальной компьютерной корпорации (НКК) Александр Калинин начинает проект по разработке и производству розничной линейки смартфонов и планшетов на ОС Android, обещая вложить в него 10 млрд руб. Первые партии устройств могут появиться в этом году, а к 2026 году компания рассчитывает занять до 10% рынка в РФ. Эксперты относятся к проекту скептически, считая, что у компании возникнут проблемы с лицензированием сервисов Google в России, а в дальнейшем ей будет необходимо выпускать смартфоны под ОС «Аврора».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Калинин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Александр Калинин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Основатель Национальной компьютерной корпорации Александр Калинин рассказал “Ъ”, что планирует вложить 10 млрд руб. в разработку и производство мобильных устройств (планшетов и смартфонов) для потребительского рынка. Для этого, по его словам, создано АО «Суверенная мобильная инициатива. Холдинг». Бизнесмен не назвал инвесторов, уточнив лишь, что это «крупные структуры». АО «СМИ Холдинг», по данным «СПАРК-Интерфакс», учреждено 7 февраля с уставным капиталом 5 млн руб., владельцы в базе не указаны.

Устройства, по словам Александра Калинина, будут работать под операционной системой Android. «Рассматриваем различные варианты, это может быть выпуск на российских заводах или контрактное производство на китайских предприятиях»,— уточнил господин Калинин. Проектированием устройств, по его словам, занимается основатель «Вобис Компьютер» (выпускал смартфоны под торговой маркой Highscreen) Вадим Копин. Последний, в свою очередь, пояснил “Ъ”, что розничная цена мобильных устройств будет составлять 10–30 тыс. руб.: «Первая партия, надеемся, выйдет к декабрю — до 100 тыс. штук. К 2026 году мы надеемся занять до 10% российского рынка, это порядка 3–3,5 млн устройств».

Александр Калинин рассказывал о планах разработать и выпустить собственные смартфоны еще в 2021 году, тогда речь шла о специализированных защищенных устройствах для госучреждений на мобильной ОС от «Лаборатории Касперского» (см. “Ъ” от 2 декабря 2021 года). Статус этого проекта господин Калинин пояснить отказался, сославшись на конфиденциальность. В июле 2022 года «Ведомости» со ссылкой на источники сообщали, что «Лаборатория Касперского» вышла из проекта.

Собеседник “Ъ” на российском рынке электроники смотрит на идею скептически: «Самый большой вопрос в том, как они лицензируют использование Android с его платформой GMS (Google Mobile Services, встроенных в устройства на системном уровне. Это, например, сервисы геолокации, push-уведомлений и т. д.— “Ъ”) для использования в России. Google никогда не пойдет на такой шаг».

Намного перспективнее, говорит источник “Ъ”, было бы использовать для смартфонов AOSP (Android Open Source Project, ОС с открытым исходным кодом, но без GMS), разработав под него все необходимые сервисы в РФ, в том числе push-уведомления, геолокацию и т. д. В декабре 2022 года стало известно, что Минцифры планирует подключить к развитию отечественной мобильной экосистемы на базе AOSP консорциум разработчиков (см. “Ъ” от 30 декабря). Другой вариант, по словам собеседника “Ъ”,— устанавливать на смартфоны ОС «Аврора» (принадлежит «Ростелекому»): «Но тогда под нее потребуется формировать экосистему приложений, а это далеко не 5 млрд руб.».

Для полноценной разработки устройства мало заявленных сроков, добавляет аналитик Fintech Lab Сергей Вильянов: «Вероятно, компания будет заказывать оригинальный промышленный дизайн на китайских фабриках, как это делал "Вобис Компьютер" при выпуске Highscreen». Такая модель, по его словам, окупается при заказе больших партий. По мнению эксперта, на фоне ухода с рынка некоторых зарубежных производителей устройства средней ценовой категории на Android могут быть востребованы: «Вопрос в сертификации GMS и получении обновлений». Доля рынка в 10% к 2026 году может быть достижима при вливаниях в маркетинг, соизмеримых с 20–30% от прогнозируемых продаж, уточняет топ-менеджер одного из дистрибуторов электроники. По его мнению, такой результат выглядит реальным только в случае серьезной господдержки.

Никита Королев, Юлия Тишина