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Коммерсантъ FM
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Параллельный лидер

Смартфоны от Apple сохраняют первое место по продажам в РФ

По итогам одиннадцати месяцев в России упал спрос не только на премиум-смартфоны, но и на устройства низкого ценового сегмента, говорят ритейлеры: всерьез растут только продажи телефонов стоимостью 30–40 тыс. руб., остальные категории снижаются или стагнируют. Но лидерство в денежном выражении сохраняет Apple, несмотря на отключение некоторых функций для РФ и отсутствие официального сервиса. В 2023 году, полагают эксперты, американский производитель может уступить первые позиции китайским брендам, которые активно наращивают поставки.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

По данным МТС, в январе—ноябре продажи смартфонов в России в штуках упали год к году на 19% в штуках и на 22% — в деньгах. Всего за одиннадцать месяцев продано около 21 млн устройств на 477 млрд руб., средний чек составил 22 тыс. руб., что на 3% ниже прошлогоднего результата. По итогам третьего квартала продажи смартфонов год к году падали на 30% в абсолютном выражении и на 43% — в денежном (см. “Ъ” от 2 ноября).

Потребители сместили внимание на средний сегмент смартфонов: самой быстрорастущей категорией стали устройства ценой 30–40 тыс. руб. (увеличение на 30% в штуках), в то время как продажи смартфонов ценой 20–30 тыс. руб. показали повышение только на 6%. Спрос в премиум-сегменте (устройства дороже 50 тыс. руб.) упал сразу на 57%, а в бюджетном (до 15 тыс. руб.) — на 35%.

Самыми популярными брендами смартфонов, по оценке МТС, стали китайский Xiaomi и его суббренд Poco (33% рынка в штуках), на втором месте — южнокорейский Samsung (19%), следом идут Realme (14%), Apple (10%) и Tecno (7%). В деньгах лидером рынка остается Apple (34%), за ним идут Samsung (31%), Xiaomi и Poco (24%), китайские Realme (8%) и Tecno (3%).

При этом, отмечается в данных МТС, продажи в штуках телефонов Samsung снизились на 51%, китайского Honor — на 47%, Huawei — на 33%, а Apple — на 45%. В то же время Tecno, Realme и Vivo, наоборот, демонстрируют наибольший темп роста продаж: спрос на Vivo увеличился на 20%, Realme — на 122%, а Tecno — на 563%.

Среди десяти самых покупаемых смартфонов в этом году оказались Xiaomi Redmi 9A, Apple iPhone 11, 12 и 13, Samsung Galaxy A03 и другие. В их числе нет ни одной модели из свежей линейки iPhone 14. «Последние модели iPhone, как правило, не попадают в топ — это дорогие смартфоны премиального сегмента, которые покупают не так часто»,— пояснили в МТС. iPhone 14 поздно появился на рынке и поэтому не смог войти в число лидеров продаж, уточняет собеседник “Ъ” на рынке электроники.

В «Ситилинк» приводят другие оценки по наиболее востребованным по цене смартфонам: в этой сети граждане чаще всего выбирали смартфоны стоимостью до 10 тыс. руб., на втором месте — устройства за 10–15 тыс. руб. В «Ситилинк» в количественном выражении лидируют Xiaomi, Realme и Samsung, в деньгах — Apple, Xiaomi и Samsung.

Доля устройств китайских брендов на российском рынке за десять месяцев 2022 года достигла 65% (около 13,5 млн устройств), в то время как за аналогичный период прошлого года составляла 50%, рассказали “Ъ” в «М.Видео-Эльдорадо»: «Китайские производители наращивали продажи в последние годы, и сейчас они занимают лидирующие позиции не только в базовом и среднем ценовом сегменте, но и среди флагманов».

Главной причиной смещения покупательского спроса на китайские устройства стало решение Apple и Samsung прекратить официальные поставки в Россию, что «привело к снижению доверия покупателей к этим брендам», полагает руководитель аналитического центра GS Group Александр Сурков: «Покупателям ограничили доступ к некоторым сервисам, нет возможности ремонтировать устройства в официальных сервисных центрах». По мнению эксперта, китайские бренды будут наращивать поставки дорогих смартфонов в РФ, в результате чего в 2023 году Apple может уступить первое место в денежном выражении Xiaomi.

Тимофей Корнев

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