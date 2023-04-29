iPhone классифицировался

По итогам первого квартала на «Авито» продали на 18% больше смартфонов, чем за аналогичный период прошлого года, рассказали “Ъ” в компании. При этом продажи устройств от Apple выросли в три с половиной раза. В «Юле» подтверждают тренд. При этом в традиционных ритейлерских сетях отмечают снижение продаж iPhone в физическом выражении. Эксперты считают, что спрос на новые гаджеты на классифайдах продолжит расти, хотя у развития этой тенденции есть определенные сдерживающие факторы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По итогам первого квартала 2023 года на «Авито» было продано на 18% больше смартфонов, чем за аналогичный период прошлого года, рассказали “Ъ” в компании. Самым продаваемым брендом смартфонов стал Apple: его доля составила 59% всех продаж на классифайде. Средняя стоимость нового iPhone на «Авито» за год составила 48 тыс. руб., iPhone, бывшего в употреблении,— 21 тыс. руб. В «Авито» добавили, что продажи новых устройств от Apple на их площадке увеличились в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, не раскрыв абсолютные показатели.

«Смартфоны Apple остаются лидерами в категории "Мобильные телефоны", на них пришлось 39,6% доли продаж»,— соглашаются в «Юле» (принадлежит VK). По словам представителя компании, на втором месте по популярности — устройства от Samsung c долей 13,3%, на третьем — Xiaomi (12,6%). В «Юле» отказались назвать абсолютные цифры.

До марта прошлого года продажи новых iPhone на «Авито» составляли около 25% от всех проданных гаджетов на площадке, говорит ведущий продакт-менеджер компании diHouse Любовь Морозова. «После легализации параллельного импорта доля продаж новых устройств Apple на классифайдах увеличилась в разы и, скорее всего, продолжит набирать обороты»,— добавляет госпожа Морозова.

Продажи смартфонов от Apple через ритейлерские сети при этом физически сокращаются, хотя и ожидаемо сохраняют высокие показатели в денежном выражении за счет цены устройств. Так, по данным «М.Видео-Эльдорадо», по итогам первого квартала Apple опустился с третьего на четвертое место по показателю штучных продаж, перед ним в рейтинге Xiaomi, realme и Samsung, хотя в денежном выражении у Apple лидерство. Среди новых смартфонов Apple в «М.Видео-Эльдорадо» самыми продаваемыми являются iPhone 14, среди восстановленных устройств — iPhone 11 и XR.

Переток покупателей техники Apple с традиционных ритейлеров на классифайды — тенденция последнего времени, указывают эксперты. Генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков подчеркивает, что за последнее время классифайды перестали ассоциироваться у граждан с продажей исключительно подержанных товаров. По его данным, в продажах новых смартфонов от Apple на российском рынке доля «Авито» составляет около 3–5%, а совокупно с подержанными устройствами — не менее 20%.

Однако у развития этой тенденции есть определенный сдерживающий фактор. «Если брать сегмент премиум в технике, то люди предпочитают ее покупать и осматривать в офлайн-точках либо на проверенных маркетплейсах»,— утверждает господин Кусков. При покупке дорогостоящих устройств покупателю важны полноценная гарантия trade-in и программы рассрочки, добавляет представитель «М.Видео-Эльдорадо».

В целом же спрос на смартфоны продолжает смещаться в сегмент более дешевых устройств. По итогам первого квартала средний чек при покупке смартфона в сети «М.Видео-Эльдорадо» составил около 22 тыс. руб., что на 23% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом, по оценке сети, граждане не стали покупать меньше смартфонов: в январе—марте 2023 года было продано более 6,5 млн новых устройств, что сопоставимо с показателями прошлого года.

Тимофей Корнев