Без спроса и запроса

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Производители смартфонов, работающих на операционной системе Android, начали активнее участвовать в обеспечении ее защиты, что может осложнить планы российского правительства по продвижению отечественного магазина приложений RuStore, который VK планирует представить 25 мая. Так, на днях инженеры Xiaomi выпустили обновление для AOSP (Android Open Source Project), которое будет блокировать для пользователей возможность прочитывать и обмениваться APK-файлами (формат архивных файлов-приложений для Android), сохраненными на устройстве. Разработчики Xiaomi предлагают, чтобы приложения были доступны только в Google Play или другом надежном магазине приложений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юлия Тишина

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Юлия Тишина

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В сторону усиления безопасности смотрит и сама Google. Так, на прошлой неделе компания представила Android 13, куда добавила критерии безопасности, и теперь в ОС есть функционал, который сблизит Google Play с App Store, обратил внимание один из авторов блога iXBT.com. Во время установки приложений Android 13 будет анализировать установочный пакет, и если он скачан не из Google Play и запрашивает доступ, например, к управлению сетевым соединением, то предложит заблокировать файл. Особо подозрительные приложения установить будет невозможно даже с разрешением пользователя.

Дело в том, что именно с помощью APK-файлов сейчас пользователям Android в России предлагается скачивать приложения санкционных банков, которые были удалены из Google Play, а также сами альтернативы этому магазину приложений — RuMarket и NashStore. С помощью этого механизма будет на первых порах распространяться и RuStore, уверены на рынке.

Обойти новые ограничения безопасности Android 13 можно было бы через предустановку RuStore на телефоны — именно на это рассчитывает правительство, разрабатывая соответствующий проект закона. Но сейчас все вендоры должны согласовывать предустановку с Google. И если с перечнем из 16 классов российского софта, которые с 2021 года по закону должны устанавливать все производители, которые поставляются в РФ, проблем не возникло, то с RuStore все может быть иначе. Google позволяет Samsung и Xiaomi ставить свои альтернативные маркетплейсы ПО, но не сервисы третьей стороны, тем более с возможностью монетизации, подчеркивает один из разработчиков.

При желании вендора установить RuStore Google может просто лишить его лицензии на свои сервисы — Gmail, YouTube и тот же Google Play. Такая участь постигла из-за санкций несколько лет назад Huawei, продажи смартфонов которой в результате резко упали, в том числе в России (доля компании на рынке до сих пор не превышает 1%). Вряд ли испытать давление Google на себе захотят другие бренды, даже китайская Realme, которая пока сохранила поставки в страну.